ชายเพี้ยนยาทุบอริตายทิ้งศพในร่องน้ำก่อนกลับไปนอนที่บ้าน อ้างถูกไล่ฟันก่อน

นครศรีธรรมราช - เกิดเหตุชายเพี้ยนยาทุบอริตายทิ้งศพในร่องลำธาร ก่อนจะกลับไปนอนที่บ้าน ตร.ตามจับถึงบ้านอ้างถูกไล่ฟันก่อน เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ 12 บ้านหน้าเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
วันนี้ (13 พ.ย.) พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชนะชัย พนักงานสอบสวน สภ.ช้างกลาง รับแจ้งพบศพชายถูกฆาตกรรมทิ้งอยู่ในร่องลำธาร หมู่ 12 บ้านหน้าเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจึงเข้าทำการสอบสวนในที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก., พ.ต.ท.เทวกฤต ดิษฐรักษ์ รอง ผกก(สอบสวน) และสายตรวจตำบล
ในที่เกิดเหตุภายในร่องลำธารพบศพชายฉกรรจ์ ทราบชื่อต่อมาคือ นายโพธิ หรือโพ สวนดอกไม้ อายุ 46 ปี สภาพศพท้ายทอยมีแผลฉกรรจ์หลายแผล อยู่ในชุดกางเกงวอร์มสีดำ เสื้อยืดสีดำ เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ชม. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างขึ้นมาชันสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า นายโพธิ ผู้ตาย มีปัญหาขัดแย้งอยู่กับ นายเอกชัย หรือเอก ศรีเรือง อายุ 40 ปี เพื่อนที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปราว 50 เมตร ตำรวจจึงติดตามไปตรวจสอบพบว่า นายเอกชัย กำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน หลังจากที่ตำรวจได้เรียกออกมาพบว่าเสื้อผ้ายังเปื้อนเลือด และเมื่อสอบถาม นายเอกชัย ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่า นายโพธิ เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้กลับมานอนที่บ้าน ส่วนสาเหตุนั้น นายเอกชัย อ้างว่าได้เดินมาเจอกันแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาท ก่อนที่ นายโพธิ ได้ใช้มีดพร้าไล่ฟัน ตนจึงใช้ไม้ทุบสวน และใช้ก้อนหินตีเข้าที่ศีรษะซ้ำจนตาย หลังจากนั้นจึงกลับไปนอนที่บ้าน
พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ระบุว่า เบื้องต้นพบว่า นายเอกชัย ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเสพยาจนมีอาการทางจิตเวช มีอาการอยู่บ่อยครั้ง ขณะเกิดเหตุเข้าใจว่ามีการเสพยาจนเพี้ยนอีก โดยมีมูลเดิมจากที่ทะเลาะวิวาทกับผู้ตายมาก่อน หลังจากมาเจอกันอีกครั้งจึงเกิดเหตุขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจได้สอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นายเอกชัย ยังรู้การกระทำของตัวเอง สามารถให้การและนำชี้ที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนและพูดจามีสติ ตำรวจจึงคุมตัวแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย และพบสารเสพติดในปัสสาวะ จึงแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้อีก 1 ข้อหา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน