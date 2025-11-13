แม่ทัพกุ้ง บรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าทหารกล้า รักษาอธิปไตย เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน” อึ้งและทึ่งในคำถามนักเรียนหญิง

ระนอง - พลโทบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าทหารกล้า รักษาอธิปไตย เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน” เจอคำถามน้อง ม.4 ถึงกับอึ่งและทึ่ง ไม่นึกว่า จะสงสารแม่ทัพกุ้งและทหารทุกคนที่ผ่านอะไรมามากมาย
วันนี้ ( 13 พ.ย.68) ที่ อาคารโรงคลุม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พลโทบุญสิน พาดกลาง และ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เรื่องเล่าทหารกล้า รักษาอธิปไตย เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน” ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง และเหล่านักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา 12 โรงเรียน ร่วม 3,000 คน ที่นั่งกันเต็มลานโรงคลุม
โดยมีวงโยธวาธิต โรงเรียนสตรีระนอง บรรเลงเพลง บ้านเกิดเมืองนอน เด็กนักเรียนและผู้ร่วมงานทุกคนร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” พร้อมๆ กัน จากนั้นเดินทางเข้าทักทายน้องๆ และได้รับเสียงกรี๊ดดังสนั่น พร้อมธงไตรรงค์ ธงชาติที่โบกสะบัดในมือ ก่อนเริ่มกิจกรรม นักเรียนและผู้ที่มาร่วมงานทุกคนยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เป็นระยะเวลา 93 วินาที โดยจะเปิดคลิปวีดีโอ เพลงส่งนางฟ้ากลับสวรรค์
ก่อนจะเริ่มการบรรยายตามหัวข้อ และเล่าประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการรับราชการ แล้วเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียน ร่วมซักถามและตอบ โดยคำถามแรก จาก น.ส.ศิรินภา พรหมเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ได้ถามว่า เมื่อกี้หนูฟังแล้วหนูน้ำตาไหลและสะอื้น จากคุณลุงแม่ทัพกุ้งรวมทั้งพี่ๆทหารได้ผ่านอะไรมามากมายและเสียสละเพื่อพวกเรา หนูในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง และเพื่อนๆทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประเทศไทยของเรา ให้กลับมาสงบโดยเร็ว โดยอยากจะให้คุณลุงแม่ทัพกุ้ง จะมีแนวทางหรืออุดมการณ์อะไรฝากพวกเราไว้บ้าง
แม่ทัพกุ้ง ถึงกับอึ้งและทึ่ง ได้กล่าวตอบว่า เป็นคำถามที่ดีมาก เป็นคำถามที่มีความรับผิดชอบต่อแผ่นดินและประเทศชาติ โดยที่น้องๆ จะมีส่วนร่วมช่วยลุงทหาร มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติเราได้อย่างไร ขอบคุณหัวใจน้องๆที่คิดอย่างนี้ ลุงแม่ทัพก็เชื่อว่าพวกเธอก็คิดเช่นกัน พวกเธอจะไปถือปืนช่วยพี่ๆทหาร นั้นไม่ได้ เพราะพวกเธอยังเด็กอยู่ และไม่ได้ฝึกมา แต่สิ่งที่พวกเธอจะทำได้ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาประเทศ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักที่เข้มแข็ง คือ ทำหน้าที่พลเมืองดี ตั้งใจเรียนเพื่อนำสิ่งนั้นไปพัฒนาประเทศชาติตามสาขาที่น้องได้ร่ำเรียนมา มีอาชีพสุจริต ไม่เอาเปรียบคนอื่น ทุกคนสามารถเป็นคนดีได้