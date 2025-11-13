ตร.ตรวจสอบแล้ว! ไม่พบข้อมูลสาวพังงา ที่เสียชีวิต หลังไปทำงานสแกมเมอร์ ที่ปอยเปต เดินทางออกนอกประเทศ

พังงา - คืบหน้าญาติแจ้งความสาววัย 26 ปี ไปทำงานสแกมเมอร์ ที่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา เสียชีวิต ตำรวจเร่งแกะรอยหาข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศ ยังไม่พบข้อมูลรายชื่อสองผัวเมียเดินทางออกนอกประเทศ
จากกรณีที่ญาติได้เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. โคกกลอย จ.พังงา ว่า นางสาวสุดา ชลเขตต์ อายุ 26 ปี ที่ไปทำงานสแกมเมอร์ ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้เสียชีวิต เพราะถูกทำโทษ หลังจากลูกเขย ชื่อ นายวายุ เขียวไพรี อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ติดต่อมาทางไลน์ เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 10 พ.ย.68 ว่า ลูกสาวได้เสียชีวิตแล้ว จากอาการที่ลูกสาวชักเกรงขณะทำงาน นำส่งโรงพยาบาลปอยเปตจนเสียชีวิต ขณะนี้ศพอยู่ที่สถานีตำรวจพนมเปญ จากนั้นก็ติดต่อกันอีกไม่ได้เลย ซึ่งญาติฝ่ายหญิงไม่ทราบมากนักว่าลูกสาวทำงานอะไร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปงานอะไรแต่ทราบว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งสืบสวนหาความจริง
พ.ต.อ. วรพงศ์ พรหมอินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย จ.พังงา เปิดเผยว่า หลังจากทางญาติได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ตามหาบุตรสาวที่หายตัวไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานที่ทางญาติได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คข้อมูลกับกระทรวงต่างประเทศ ยังไม่พบข้อมูลรายชื่อสองผัวเมียเดินทางออกนอกประเทศ
แต่ทางญาติของผู้ตายให้การว่าบุตรสาวได้เสียชีวิตแล้วและต้องการนำศพกลับยังประเทศไทย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่ เพื่อที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือ โดยต่อจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบบ้านฝ่ายชายที่อยู่จังหวัดชลบุรีว่ายังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวหรือไม่เพื่อที่จะติดตามฝ่ายหญิงที่หายตัวไป
และนอกจากนี้ขณะที่พี่เขยติดต่อให้ไปรับศพบอกทางญาติที่บ้านว่าสารป้องกันและพบกับต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นแสนบาทโดยให้ทางญาติฝ่ายภรรยาโอนไปให้แต่ถ้าไม่สามารถมารับกลับได้ทางบริษัทจะดำเนินการทำพิธีที่ต่างประเทศเพื่อนบ้าน