ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สงขลาแถลงความพร้อมเจ้าภาพร่วม “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” ปี 2025 เตรียมต้อนรับนักกีฬาทั่วอาเซียน
วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วม ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 การแถลงข่าวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ร่วมแถลงประกอบด้วย นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นางสาววรวรรณ วิปุลากร รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ พ.ต.อ.ภาคิน ณ ระนอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สนามแข่งขัน ที่พัก การคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ พร้อมย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัด และเป็น “ความภาคภูมิใจของคนสงขลาทั้งจังหวัด” ที่จะร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีอาเซียน
ขณะที่ นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวว่า จังหวัดสงขลาจะรับหน้าที่จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล กาบัดดี้ หมากรุก ยูโด คาราเต้ มวยปล้ำ ปันจักสีลัต วูซู มวย และเปตอง ซึ่งทุกสนามได้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานรองรับนักกีฬาจากประเทศสมาชิก
นายวันชัย ปริญญาศิริ กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลาดำเนินการด้านความปลอดภัยและบริการสาธารณะ ทั้งสุขอนามัยร้านอาหาร โรงแรม การควบคุมราคาสินค้า และระบบป้องกันอัคคีภัย ส่วน นางสาววรวรรณ วิปุลากร กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เตรียมระบบคมนาคม ความสะอาด และการจัดระเบียบเมือง เพื่อรองรับนักกีฬาจากทุกประเทศด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี
ด้าน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เร่งดำเนินการปรับปรุงสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และพื้นที่นั่งเชียร์ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงจัดระเบียบเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และประชาชน พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบสนามกีฬาและพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองเจ้าภาพที่สวยงามและเป็นมิตร
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อหารือติดตามความคืบหน้าการเตรียมงาน และเตรียมจัดกิจกรรม “วิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา พร้อมทั้งเตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ “Road Show & Troop Caravan” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ และกิจกรรม “SEA GAME PARK” ระหว่างวันที่ 7–11 ธันวาคม 2568 เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวและความภาคภูมิใจของชาวสงขลาในฐานะเจ้าภาพร่วมมหกรรมกีฬาครั้งประวัติศาสตร์ของอาเซียน