หวิดสลดหมู่! รถทัวร์เข้าโค้งเจอหมอกหนาขับคร่อมเลนชนกระบะวิ่งสวนมาอย่างจัง ผู้โดยสารเจ็บเล็กน้อย ส่วนกระบะสาหัส 4 ราย

ชุมพร – หวิดสลดหมู่! ผู้รับเหมาซ่อมถนนสายหลักเปิดทางให้วิ่งสวนเลนไม่มีแสงสว่างแจ้งเตือน ทัวร์เข้าโค้งเจอหมอกหนาขับคร่อมเลนชนกระบะวิ่งสวนทางอย่างจัง จนตกข้างทาง ผู้โดยสารโชคดีบาดเจ็บน้อย ส่วนรถกระบะสาหัส 4 ราย
เมื่อเวลา 03.22 น.วันนี้ ( 13 พ.ย.68) ร.ต.ท.ศุภวัชร์ เชื้อศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร ได้รับแจ้งเหตุรถทัวร์ปรับอากาศชนกับรถยนต์กระบะ บนถนนสายเพชรเกษม กม.ที่ 507 ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่า มีการซ่อมถนน โดยทางผู้รับเหมาได้ปิดเส้นทางขาเข้า จ.ชุมพร และเปิดเส้นทางขาไป จ.ระนอง ให้วิ่งสวนทางกัน ระยะทางประมาณ 1 กม. ตลอดระยะ 1 กม. ทางผู้รับเหมาได้นำเสาล้มลุกหรือเสาหลักจราจร มาปักเพื่อแบ่งเลนเป็นจุดห่างๆกัน และในที่เกิดเหตุไม่มีแสงไฟส่องสว่างแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สี่ประตูสีขาว หมายเลขทะเบียน กธ1999 ชุมพร สภาพจอดขวางเลนขวาสุดของถนน ส่วนท้ายรถเกยติดอยู่กับเกาะกลางถนน ด้านหน้าของรถพังยับเยิน ลักษณะชนอย่างแรง จนถุงลมนิรภัยทำงาน ทราบชื่อคนขับ คือ นายบุญธรรม ภู่จีน อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153/1 ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ถูกแรงกระแทกได้รับบาดเจ็บหนัก หายใจติดขัด เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยได้เร่งงัดออกจากรถ ก่อนเร่งนำตัวขึ้น รถ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพร อย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ภายในรถยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย คือ ด.ช.ศุภณัฐ พิศงาม อายุ 14 ปี เจ็บที่ข้อมือ ด.ช.วิศรุต ฉิมพลี อายุ 14 ปี และนายสิทธิชัย ฉิมพลี อายุ 46 ปี ทั้งสองได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกจากแรงกระแทก เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย นำลำเลียงนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพร 1 ราย และ โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย
ส่วนคู่กรณีเป็นรถทัวร์ปรับอากาศ สีขาวคาดแถบสีม่วงและสีฟ้า เลขข้างรถ 64-15 กรุงเทพ-ระนอง หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 16-1063 กรุงเทพฯ อยู่ในสภาพตกลงไปป่ารกข้างทาง โดยส่วนหน้าของรถห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเพียง 2 เมตร เสียหายเพียงด้านหน้าจากการชนประสานงากับกระบะ ผู้โดยสารบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ทั้งมีรถทัวร์มารับขนถ่ายไปส่งยังจุดหมาย จ.ระนองแล้ว
สอบถาม นายศรชัย สำนัก อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ม.1 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พนักงานขับรถทัวร์ปรับอากาศคันดังกล่าว ทราบว่า รถทัวร์คันนี้มีพนักงานขับรถ 2 คน และพนักงานต้อนรับอีก 1 คน โดยรถออกจากกรุงเทพเพื่อส่งผู้โดยสาร จำนวน 21 คน ปลายทาง จ.ระนอง ก่อนมาถึงที่เกิดเหตุ ได้มีป้ายพร้อมติดไฟบังคับให้วิ่งสวนกัน แต่ช่วงนั้นมีหมอกหนา ตนได้ขับมาอย่างช้า จนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งกำลังจะขับเข้าโค้งขวา ตนเองเห็นแสงไฟจากรถข้างหน้าแล้ว นึกว่ารถอยู่อีกฝั่งถนน จึงได้ขับออกไปกินทางเลนขวา แต่ก็พบว่าเป็นรถที่วิ่งสวนทางมาในฝั่งเดียวกัน ตนเองได้พยายามหักรถออก แต่ไม่ทันรถได้เฉียวชนอย่างแรง จนรถเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง โชคดีที่ผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัย มีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ทางพนักงานขับรถทัวร์ ได้แจ้งให้บริษัททราบและประสานรถทัวร์มารับผู้โดยสารทั้งหมด 21 คน ส่งปลายทางจังหวัดระนอง พร้อมนำตัว นายศรชัย สำนัก คนขับรถทัวร์ไป สภ.เมืองชุมพร เพื่อสอบสวนปากคำ โดยในเบื้องต้น แจ้งข้อหา “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไว้ก่อน”
ด้าน นายเกียรติก้อง อินนาจันทร์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151/2 ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ เปิดเผยว่าเมื่อประมาณเกือบตีสามตนเองได้เสียงดังโครมใหญ่ จึงได้เดินออกมาดูเพราะเชื่อว่ามีเหตุรถชนกันแน่ และเมื่อออกมาก็พบว่ารถทัวร์พุ่งตกลงข้างทาง มีผู้โดยสาร ตะเกียกตะกายออกมาจากรถ ส่วนบนถนนก็พบผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 ราย จึงได้ช่วยกันนำตัวออก พร้อมโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบดังกล่าว
นายก้องเกียรติ กล่าวว่า จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง ที่ปกติก็มักจะเกิดเหตุขึ้นบ่อย แต่ครั้งนี้มีการปิดถนนเพื่อซ่อมถนนฝั่งขาเข้า จ.ชุมพร และให้รถวิ่งสวนทางฝั่งมุ่งหน้าไป จ.ระนอง แต่ทางผู้รับเหมาติดป้าย ปักเสา แต่ไม่มีไฟส่องแสงสว่างเตือนเป็นระยะ และเฉพาะแสงสะท้อนของเสาหลักจราจรไม่เพียงพอ จึงอยากให้ทางกรมทางหลวงได้กำชับให้ผู้รับเหมามาแก้ไขเพิ่มไฟแสงสว่างให้ชัดเจนกว่านี้