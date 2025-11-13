สุดโหด! หนุ่มถูกยิงดับหลังตระโกนด่ารถยนต์ที่ขับสวนมาอย่างหวาดเสียว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดเหตุชายหนุ่มถูกยิงบนถนนสายคูเต่า–แหลมโพธิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสียชีวิต 1 ราย เพื่อนที่มาด้วยเผยขับรถ จยย.มาปกติและได้สวนกับรถยนต์ที่ขับมาอย่างหวาดเสียว จึงได้ตระโกนด่าไปก่อนที่จะถูกยิงเข้าใส่ ตำรวจเร่งหาเบาะแสตามล่ามือปืน
วันนี้ (13 พ.ย.) พ.ต.ท.อนันต์ สุคนธา สว.สภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันบนถนนสายคูเต่า-แหลมโพธิ์ บ้านควน ม.5 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุสิต พรหมสิน ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.เอกภพ มุกสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ฯภ.จว.สงขลา ร.ต.อ.เสน่ห์ โพธิ์ศรี สว.สส.ภ.จว.สงขลา ทราบว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 คน คือ นายอิศรา เลิศลพ อายุ 35 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืน 9 มม. เข้าชายโครงซ้าย 1 นัด หน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากกระสุนตัดขั้วหัวใจ ตรวจสอบบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน 9 มม. ตกอยู่ 1 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นี้ยังมีผู้รอดชีวิตอีก 1 คน คือ นายอาซัน บินโหด อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายที่ขับรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน ตำรวจได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายอาซัน เล่าว่า ตอนเกิดเหตุตนกับ นายอิศรา ขับขี่รถมาด้วยกัน 2 คน ตนเป็นคนขับส่วนเพื่อนนั่งหลัง เพื่อที่จะไปทำธุระในพื้นที่ ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เมื่อขับมาถึงทางโค้งได้มีรถยนต์ 2 คันขับสวนมาและขับเข้าโค้งในลักษณะหวาดเสียวเกือบชนพวกตน เพื่อนจึงตะโกนด่าแม่ไล่หลังไป และตนได้เลี้ยวหัวรถกลับตามรถยนต์ทั้งสองคันไป ซึ่งขับไปจอดอยู่ริมถนน
จากนั้นเพื่อนได้ลงจากรถเดินไปที่รถยนต์ทั้ง 2 คัน เพื่อที่จะถามเรื่องที่ขับรถซิ่งจนเกือบที่จะชนกัน แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันถึงรถก็มีเสียงปืนยิงออกมาจากในรถยนต์ 1 นัด พร้อมกับร่างของเพื่อนที่ร่วงลงบนถนน ส่วนตนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากจุดเกิดเหตุ แต่ว่าได้ถูกรถยนต์คันหนึ่งขับตามไล่หลังมาและใช้อาวุธปืนยิงใส่ 2-3 นัด โชคดีที่ยิงไม่โดน ก่อนที่รถยนต์ทั้ง 2 คัน จะขับหนีมุ่งหน้าออกไปทางพื้นที่ ต.คลองแห ซึ่งเป็นเส้นทางออกถนนใหญ่ที่จะเข้าเมืองสงขลาและไปยัง อ.เมืองสงขลา
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวน สภ.คูเต่า และชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา กำลังอยู่ระหว่างเร่งหาเบาะแสรถยนต์ทั้ง 2 คัน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี เพื่อเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุและติดตามจับกุมโดยด่วนแล้ว