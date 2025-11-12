ไม่รอดมือตำรวจไทย แฮกเกอร์ระดับโลกหนี FBI มากบดานที่ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดเกาะตามรวบได้ทันควัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไม่รอดมือตำรวจไทย แฮกเกอร์ ระดับโลก หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ FBI มาซุกตัวในเกาะภูเก็ต ตำรวจไซเบอ ร์ ร่วม ตม.ภูเก็ต สืบภาค 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปิดเกาะล่า ตามรวบ ได้ทันที่หลังรับการประสาน
ตามที่ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. รับการประสานจากสำนักสอบอเมริกา (FBI) ว่า มีแฮกเกอร์ระดับโลกวัย 35 ปี รายหนึ่ง ซึ่งเคยเจาะระบความปลอดภัยและโจมตีหน่วยงานรัฐทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จึงได้ประสาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบัญชาการตำรววจท่องเที่ยว, สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานในพื้นที่ หลังทราบว่าคนร้ายรายนี้ได้เดินทางมากบดานอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อมา พล.ต.ต.พรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. ประสานงานร่วมกับ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.ภูเก็ต ส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรม พบแฮกเกอร์รายดังกล่า วได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 และ พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุด ขอออกหมายจับผู้ต้องหา
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สอท. ได้สนธิกำลังลังร่วมกับตม.จว.ภูเก็ต,บก.สส.ภ.8 และ ภ.จว.ภูเก็ต นำหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจค้นห้องพักและจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติรายนี้ไว้ได้ ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 พ.ย.68 พร้อมทั้งตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และกระเป๋าเงินดิจิทัล เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางเทคโนโลยีต่อไป
สำหรับการปฏิบัติการระหว่างทางการไทยและสำนักสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) ในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งยกระดับเป็นวาระสำคัญของโลกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป