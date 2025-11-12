"ไทยก้าวใหม่" เปิดตัวผู้สมัคร สส.ตรังแล้ว 2 เขตไม่หวั่นชน 2 พรรคใหญ่

ตรัง - “ส.จ.น้องหมอ-ผอ.สุมิตร” ประกาศตัวพร้อมลงสมัคร สส.ตรัง เขต 2 ในนามพรรคไทยก้าวใหม่ เพื่อต้องการเป็นทางเลือกใหม่สำหรับทุกคน โดยไม่มีทุน ไม่มีบ้านใหญ่ เน้นเดินพบปะผู้คนถึงบ้านหวังซื้อใจ ด้าน "ดร.สุมิต" ประกาศลงเขต 4
วันนี้ (12 พ.ย.) นายกิตติเดช วรรณบวร อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง หรือ “ส.จ.น้องหมอ” เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง สส.ที่กำลังมาถึงนี้ ตนได้ประกาศตัวลงสมัครในนามพรรคไทยก้าวใหม่ ที่มี “ดร.เอ้” นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค ในพื้นที่เขต 2 (อำเภอห้วยยอด) เนื่องจากตนเคยเป็น สจ.เขตนี้มาหลายสมัย และลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมายาวนาน จึงมีความใกล้ชิดผูกพันและรับรู้ปัญหาความต้องการต่างๆ อย่างดี
"เป็นความตั้งใจส่วนตัวมาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว เพื่อต้องการเป็นทางเลือกใหม่สำหรับทุกคน การเสียงของผมจะเป็นไปในแบบไม่มีทุน ไม่มีบ้านใหญ่ แต่จะเป็นไปในแบบเดินพบปะผู้คนถึงบ้าน เพื่อหวังซื้อใจ หรือขอคะแนนสงสาร" นายกิตติเดช กล่าว
นายกิตติเดช กล่าวว่า จากกระแสของการเลือกตั้งหลายระดับในจังหวัดตรังที่ผ่านมา ประชาชนหลายคนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายทางการเมือง ถึงขั้นออกมาโหวตโนกันสูงมาก ดังนั้น ตนจึงเสนอเป็นทางเลือก เป็นความหวัง เป็นตัวแทนให้พี่น้องประชาชน เนื่องจากเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่มีความรู้ความคิดที่ก้าวไกลขึ้นเยอะ กอปรกับล่าสุดในจังหวัดตรังได้เกิดกระแสการย้ายพรรคครั้งใหญ่ จากพรรคประชาธิปัตย์ไปพรรคภูมิใจไทย ก็ยิ่งทำให้มีการพูดถึงการเมืองกันในมิติต่างๆ กันมาก จึงได้ออกมาให้กำลังใจตน หรือพรรคไทยก้าวใหม่ ให้เดินหน้าสร้างจุดยืนต่อการพัฒนาพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา หรือเศรษฐกิจ และพวกเขากลุ่มนี้ก็พร้อมจะเทคะแนนให้ตนเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงจังหวัดตรัง
ด้าน ดร.สุมิตร สามห้วย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี โรงเรียนประจำจังหวัดตรัง และอดีตผู้สมัครรองนายกเทศมนตรีนครตรัง สมัยล่าสุด กล่าวว่า ตนตัดสินใจลงสมัคร สส.ตรัง เขต 4 ในนามพรรคไทยก้าวใหม่ เพราะมีบ้านเดิมอยู่ในเขตนี้ (อำเภอสิเกา) และเคยรับราชการอยู่ในเขตนี้ (อำเภอกันตัง) พร้อมชื่นชอบนโยบายของพรรคที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคน ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ในการทำงานของตนที่ผ่านมา แถมพรรคยังมีภาพที่สะอาด และไม่ขัดแย้งกับใคร
ส่วนแนวทางหาเสียงก็เน้นลงพื้นที่เปิดตัวตามชุมชน เพราะตนเป็นแค่บ้านเล็กๆ ไม่มีบ้านใหญ่สนับสนุน และไม่หวั่นแม้จะต้องลงแข่งกับพรรคใหญ่ที่เปิดตัวไปแล้ว คือ พรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่จะตัดสิน