เจ้าหน้าที่ด่านตรวจชุมพร จับลูกชายอดีตนายกอบต.คนดัง ค้ายาบ้า ครอบครองอาวุธปืน นักการเมือง อดีตตร.ใหญ่ โทรขอ แต่ถูกปฏิเสธ

ชุมพร - ด่านตรวจยานพาหนะชุมพร จับลูกชายอดีตนายกอบต.คนดัง ค้ายาบ้า ไอซ์ ตรวจยึดอาวุธปืนอีกเพียบ แฉนักการเมืองขาใหญ่ นายตำรวจ ระดับผู้กำกับ อดีตผู้การฯ ขอให้ปล่อย แต่ถูกปฏิเสธ แสดงอาการไม่พอใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ( 12 พ.ย.68) พ.ต.อ.สมภพ เชื้อทอง ผกก.สภ.สลุย สั่งการให้ พ.ต.ท.วิสิทธิ์ อักษรทิพย์ รอง ผกก.(สอบสวน) ควบคุมตัว นายศราวุฒิ อายุ 39 ปี ชาวตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ลูกชายอดีตนายก อบต.คนดังหลายสมัย มาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดชุมพร ในเช้าวันที่ 13 พ.ย.68 หลังจากนายศราวุฒิ ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาจำหน่วยยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า,ไอซ์) จำนวน พร้อมของกลางและอาวุธปืน 6 กระบอก ซึ่งเป็นปืนมีทะเบียนของตนเองครอบครอง และปืนผิดมือของผู้อื่นครอบครอง และเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนมาก
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 11 พ.ย.68 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปส.4, ตชด.414, ภ.จว.ชุมพร, บก.สส.ภ.8 ได้สนธิกำลังร่วมกันตั้งด่านตรวจบริเวณริมถนนเพชรเกษม หน้าที่ทำการด่านตรวจยานพาหนะชุมพร ขณะปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์กระบะ ตอนเดียว ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ หมายเลขทะเบียน 3ฒฮ 5873 กรุงเทพมหานคร ได้ขับผ่านมา โดยมีนายศราวุฒิ เป็นผู้ขับขี่
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้เรียกให้หยุด และ ให้เข้าไปภายในบริเวณ ที่ทำการด่านตรวจฯ เพื่อขอตรวจค้นก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้นจับกุมได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ นายศราวุฒิ มีเพียร ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงทำการตรวจค้นรถยนต์ โดยนายศราวุฒิ เป็นผู้นำการตรวจค้นและยืนดูการตรวจค้น
จากการตรวจค้นพบ ยาบ้า อาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก เครื่องกระสุนปืน จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นได้ นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านพัก จากการตรวจค้นจากการตรวจค้นในบ้านพักหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบของกลางเพิ่มอีกตามรายการ ประกอบด้วย ยาไอซ์ อาวุธปืนสั้น อาวุธปืนยาว เครื่องกระสุนปืน อาวุธปืนยาว อาวุธปืนยาวไรเฟิล และอื่นๆอีกหลายรายการ
ในช่วงจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะ นายศราวุฒิ มีเพียร ที่จุดเกิดเหตุปรากฎว่ามีผลเป็นบวก และส่งไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลท่าแซะ ก็มีผลเป็นบวกเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่วหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและไอซ์)โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต”และ “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์” และ “ขับขี่ยานพาหนะ
สำหรับนายศราวุฒิ เป็นลูกชายของอดีต ส.อบจ.ชุมพร และ นายก อบต.หลายสมัย ในเขตท้องที่อำเภอท่าแซะ และเป็นหัวคะแนนนักการเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นผู้กว้างขวาง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในจังหวัด และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายศราวุฒิ ถูกจับกุมได้มีนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศ นายตำรวจ ระดับผู้กำกับการ และ อดีตนายตำรวจใหญ่ ระดับผู้บังคับการ โทรศัพท์ไปขอให้ชุดจับกุมปล่อยตัวและให้จับกุมในข้อหาสถานเบา แต่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธ เนื่องจากไม่กล้าเอาตำแหน่งหน้าที่ทางราชการเข้าไปเสี่ยงด้วย ทำผู้กลุ่มผู้มีอิทธิพลดังกล่าวเกิดความไม่พอใจอย่างมาก.