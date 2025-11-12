ปตท.สผ. อีดี มอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 แก่นักเรียนสิงหนคร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ปตท.สผ.อีดี มอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 รวม 359 ทุน มูลค่ารวมเกือบ 7 แสนบาท แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี (PTTEP ED) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 359 ทุน มูลค่ารวมกว่า 689,500 บาท ที่ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิฃหนคร จ.สงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีจิตอาสา ทั้งยังช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาต่อเพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
โดยการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว แบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง จำนวน 275 ทุน และบุตรของข้าราชการในพื้นที่อำเภอสิงหนคร 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองสิงหนคร, สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร และที่ว่าการอำเภอสิงหนคร จำนวน 84 ทุน โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชูพงษ์ กลั่นกลีบ รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. และหน่วยงานราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษา “Scholarships and Education Support Project” ได้นำงบประมาณจากโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการ G1/61 และโครงการ G2/61 ที่ดำเนินงานโดย ปตท.สผ.อีดี ตามแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ด้านการศึกษาของ ปตท.สผ. นอกจากจะมีการมอบทุนการศึกษาแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน และสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นแก่โรงเรียน เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยยกระดับการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน