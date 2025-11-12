ชื่นชม! สองพี่น้องฝาแฝดแสดงโชว์เรียงขวดหารายได้เสริมไปเรียนพิเศษ

ตรัง - ชื่นชมสองพี่น้องฝาแฝดชาวตรัง ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุด แยกกันหารายได้เสริม ด้วยการแสดงโชว์เรียงขวด เพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาและเรียนพิเศษ ฝันอยากเป็นตำรวจ-ทหาร
ชื่นชมสองพี่น้องฝาแฝด คือ “น้องข้าวตังค์” เด็กชายเอกรินทร์ ก้องทรัพวรากุล แฝดผู้พี่ และ “น้องข้าวก้อง” เด็กชายเอกราช ก้องทรัพวรากุล แฝดผู้น้อง ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่มีอายุ 11 ปี และเรียนอยู่ชั้น ป.4 โรงเรียนเทศบาลนครตรัง 1 (สังขวิทย์) ที่เดียวกัน โดยได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนของทุกวัน และวันหยุด แยกกันไปแสดงความสามารถพิเศษด้วยการโชว์เรียงขวดเป็นรูปร่างตามตลาดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง เช่น ที่ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยส์ ถนนคนเดิน ในช่วงเย็นของวันจันทร์-ศุกร์ ซึ่งหลังเลิกเรียนก็จะให้พ่อไปส่ง
นอกจากนั้น สองพี่น้องฝาแฝดยังแยกกันไปแสดงโชว์เรียงขวดที่บริเวณทางเดินหน้าหอประชุมใหญ่จังหวัดตรัง และริมถนนหน้าสวนสาธารณะตลาดเซ็นเตอร์พ้อยส์ รวมทั้งตามตลาดนัดต่างๆ ในช่วงเช้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอื่น โดยไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวเล่น หรือเอาเวลาไปเล่นโทรศัพท์มือถือเหมือนเด็กรุ่นเดียวกัน แต่รักที่จะหารายได้พิเศษ จนสามารถสร้างเงินให้กับพวกเขาตั้งแต่วันละ 500 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการศึกษา และเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ หวังทำตามความฝันรับราชการอาชีพตำรวจ และทหารในอนาคต
สำหรับสองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ อาศัยอยู่กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งมีอาชีพขายหมูปิ้ง อยู่ที่บริเวณหน้าสมาคมฮกเกี้ยน ถนนกันตัง ในเขตเทศบาลนครตรัง พร้อมกับพี่สาวคนโต ซึ่งขณะนี้เรียนอยู่ชั้น ม.2 ส่วนคุณแม่ได้เสียชีวิตไปนับตั้งแต่พวกเขายังมีอายุได้แค่ 2 ขวบ โดยจากการที่พวกเขาตระเวนออกไปแสดงโชว์เรียงขวดตามตลาดต่างๆ นั้น ได้รับความสนใจจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนผู้ที่เดินผ่านไปมาเพื่อจับจ่ายใช้สอย ที่มายืนชม มายืนลุ้น และมอบเงินให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ความตั้งใจของน้องแฝดกันไม่ขาดสาย
สำหรับ “น้องข้าวตังค์” เด็กชายเอกรินทร์ ก้องทรัพวรากุล แฝดผู้พี่ บอกว่า การเรียงขวดให้เป็นรูปร่างต่างๆ นั้น ทั้งตนเองและน้องแฝดก็มีความชื่นชอบมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1 รวมทั้งมีคุณพ่อช่วยแนะนำ จึงได้ฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างจริงจัง จนกระทั่งเมื่ออยู่ชั้นอนุบาล 2 พวกตนก็เริ่มออกงานตามตลาดต่าง ๆ ได้ ซึ่งผลจากการเรียงขวด ช่วยให้พวกตนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ที่ต่างก็ชื่นชอบอยู่แล้ว ยกเว้นวิชาอังกฤษที่พวกตนไม่ค่อยเก่ง จึงตั้งใจมาหารายได้เสริมจากการเรียงขวดโชว์ เพื่อนำไปเรียนพิเศษวิชาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับในอนาคตตนเองฝันอยากจะเป็นตำรวจ
ส่วน “น้องข้าวก้อง” เด็กชายเอกราช ก้องทรัพวรากุล แฝดผู้น้อง ก็บอกว่า เงินที่หาได้กับแฝดผู้พี่นั้น ต่างคนต่างเก็บในบัญชีตัวเอง เพื่อเอาไว้เป็นทุนการศึกษา และใช้สำหรับเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ เพราะว่ายังอ่อนวิชานี้ ส่วนวิชาอื่นเรียนได้ และอนาคตฝันอยากจะเป็นทหาร ส่วนที่ไม่อยากขอเงินพ่อ เพราะไม่อยากให้พ่อเหนื่อย จึงอยากหาเงินเองเพื่อช่วยพ่อด้วย