รถบัสไฟฟ้า เสียจังหวะขณะขึ้นเนินเขาชัน ถนนโคกโตนด–ราไวย์ ชนรถยนต์ ร้านค้า โดยรอบเสียหาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รถบัสไฟฟ้า เสียจังหวะขณะขึ้นเนินเขาชัน ทำรถไหลลงอย่างเร็ว ชนรถกระบะ ร้านค้า รถเก๋ง ได้รับความเสียหาย โชคดี รถจัรยานยนต์ของนักท่องเที่ยว ที่ขับตามหลังมาหลบได้ทัน
เวลาประมาณ 12.30 น. วันนี้ (12 พ.ย.) บริเวณแยกต้มยำกุ้ง ถนนโคกโตนด–ราไวย์ เกิดเหตุรถโดยสารประจำทาง EV Bus สายสนามบิน–ราไวย์ เสียกำลังขณะกำลังขับขึ้นเนินเขาชัน ส่งผลให้รถถอยหลังลงมาตามถนนอย่างรวดเร็ว เฉี่ยวชนรถยนต์ที่จอดอยู่ ก่อนจะไหลชนรถอีกคันที่จอดอยู่หน้าอาคารร้านนวด จนทะลุเข้าไปภายในอาคาร สร้างความเสียหายทั้งตัวรถและทรัพย์สินในอาคาร
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังโชคดีที่รถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยว ที่ขับตามหลังมา สามารถหลบหลีกได้ทัน ทำให้ไม่ถูกชน
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่บนรถบัส โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลฉลอง เพื่อรับการตรวจรักษาเพิ่มเติม
.
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน เข้าตรวจที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานในเบื้องต้น รวมทั้งคนขับรถ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ขณะที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง: เหตุรถบัสของบริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ไหลลงบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนโคกโตนด–ราไวย์ อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อเวลา ประมาณ 12:40 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้เกิดเหตุ รถบัสของบริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด เกิดการไหลลงบริเวณหน้าโรงแรม ถนนโคกโตนด–ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและรถยนต์บริเวณโดยรอบ
บริษัทฯ ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้น บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ พร้อมทั้งได้ ประสานกับทางบริษัทผู้ผลิตรถบัส เพื่อเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดและถูกต้องครบถ้วน
บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร ประชาชน และทรัพย์สินโดยรอบ และจะดำเนินการแก้ไขความเสียหาย รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบทันทีเมื่อได้รับข้อมูลจากทีมตรวจสอบในพื้นที่