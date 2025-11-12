นราธิวาสรับลูกเร่งดำเนินการหลัง “ธรรมนัส” ลงพื้นที่ติดตามหลายโครงการที่ยังไม่เสร็จ

นราธิวาส - รองผู้ว่านราฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามข้อสังการของรองนายกรัฐมนตรี หลังลงพื้นที่ระหว่าง 7- 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างสนามกีฬานราธิวาส และการแก้ปัญหาด้านการเกษตร
วันนี้ (12 พ.ย.) นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่ จ.นราธิวาสของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีการติดตามโครงการต่างๆ ที่มีความติดขัดอยู่ ตลอดจนวางแนวทางใหม่ๆ ในการผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยในส่วนของการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 มีการผลักดันให้ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ในเบื้องต้นมีการรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีว่าปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จะมีการเจรจาระหว่างกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง และการกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่วนกรณีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้น จะมีการจัดงานเคาน์ดาวน์ ปีใหม่ ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีการวางรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลา อีกทั้งจะมีการพิจารณาขยายกรอบเวลาเปิด–ปิดด่านชายแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส - รันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จากเดิมเวลา 05.00 - 21.00 น. เป็นเวลา 05.00 - 23.00 น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย อีกครั้ง
นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณี สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและมาดูพื้นที่ของการดำเนินการโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสนั้น ก็ถือว่าเป็นการมากระตุ้นผลักดันให้โครงการฯ เกิดขึ้นในแล้วเสร็จ ซึ่งก็ส่งผลดีในภาพรวมแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับคณะของรองนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและผลักดันให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อประชาชนชาวนราธิวาสเช่นกัน
ขณะที่ด้านนายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ในส่วนของเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อสั่งการจากคณะ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ ในหลายๆข้อ ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมโยธาธิการ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก และวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในปี 2568 นี้
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในเรื่องที่ดินทับซ้อน ที่ดินในเขตป่าสงวน และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ และให้ดำเนินการเสนองบประมาณปรับปรุงฝายน้ำล้นขนาดเล็ก เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำนา โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าว ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูกาลทำนา และแก้ไขปัญหานาร้าง โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร อีกทั้งมีสั่งการให้ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ “นราธิวาสโมเดล” โดยให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชาวนราธิวาส ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
อย่างไรก็ตามหลังจากการลงพื้นที่ของคณะร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมติดตามข้อสั่งการในการต่างๆ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส, ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมและมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม
สำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย วงเงินกว่า 200 ล้านบาท ต่อมาในเฟส 2 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวง วงเงินกว่า 177 ล้านบาท แต่ภายหลังผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำให้โครงการล่าช้าและหยุดชะงัก
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงนามยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวงอย่างเป็นทางการ พร้อมเสนอของบประมาณผูกพัน 3 ปี (2569–2571) วงเงิน 146 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จ