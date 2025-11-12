สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สยามนิรมิต ภูเก็ต ต้อนรับคณะสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ร่วมสัมผัสวิถีไทย พร้อมชมสุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก
เมื่อค่ำคืนวันที่ 11 พ.ย.2568 ผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 จาก 120 ประเทศ ทั่วโลก ได้เดินทางมาทำกิจกรรม ที่ สยามนิรมิต ภูเก็ต ระหว่างที่เดินทางมาเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต โดยคณะผู้เข้าประกวดได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย สมัยก่อนในหมู่บ้านชนบทไทย 100 ปี ทั้ง 4 ภาค ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีเสน่ห์แปลกตา หาได้ยาก รับประทานอาหาร และชมการแสดงของสยามนิรมิต ภูเก็ต ที่สุดอลังการ ทั้งเสียง สี เสียง ในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน
นายพุฒิพงศ์ กิติพราภรณ์ กรรมการบริหาร กล่าวว่า "สยามนิรมิต ภูเก็ต" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก เพราะเป็นการแสดงที่ดีที่สุด การแสดงหนึ่งของโลกด้วยการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา นอกจากฉากที่มีความวิจิตรงดงามแล้ว ยังเป็นการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธธรรม ประเพณีไทยและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยมานำเสนอบนเวทีขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคพิเศษ แสง สี เสียง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในโอกาสที่ปีนี้ Miss Universe Organization ได้มาจัดการประกวดที่ประเทศไทยและมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต สยามนิรมิต ภูเก็ต จึงร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดฯ กว่า 120 ประเทศ ได้มาชม เพื่อจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแสดง และยังได้ชมศิลปวัฒนธรรมและความความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่า
นอกจากนี้ คณะผู้เข้าประกวดยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย สมัยก่อนในหมู่บ้านชนบทไทย 100 ปี ทั้ง 4 ภาค และได้ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีเสน่ห์แปลกตา หาได้ยาก
สยามนิรมิต ภูเก็ต มั่นใจว่ากิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ในครั้งนี้ จะสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าประกวด Miss Universe ทุกประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง