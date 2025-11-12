xs
xsm
sm
md
lg

สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สยามนิรมิต ภูเก็ต ต้อนรับคณะสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ร่วมสัมผัสวิถีไทย พร้อมชมสุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก


เมื่อค่ำคืนวันที่ 11 พ.ย.2568 ผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 จาก 120 ประเทศ ทั่วโลก ได้เดินทางมาทำกิจกรรม ที่ สยามนิรมิต ภูเก็ต ระหว่างที่เดินทางมาเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต โดยคณะผู้เข้าประกวดได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย สมัยก่อนในหมู่บ้านชนบทไทย 100 ปี ทั้ง 4 ภาค ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีเสน่ห์แปลกตา หาได้ยาก รับประทานอาหาร และชมการแสดงของสยามนิรมิต ภูเก็ต ที่สุดอลังการ ทั้งเสียง สี เสียง ในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน


นายพุฒิพงศ์ กิติพราภรณ์ กรรมการบริหาร กล่าวว่า "สยามนิรมิต ภูเก็ต" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก เพราะเป็นการแสดงที่ดีที่สุด การแสดงหนึ่งของโลกด้วยการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา นอกจากฉากที่มีความวิจิตรงดงามแล้ว ยังเป็นการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธธรรม ประเพณีไทยและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยมานำเสนอบนเวทีขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคพิเศษ แสง สี เสียง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ในโอกาสที่ปีนี้ Miss Universe Organization ได้มาจัดการประกวดที่ประเทศไทยและมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต สยามนิรมิต ภูเก็ต จึงร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดฯ กว่า 120 ประเทศ ได้มาชม เพื่อจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแสดง และยังได้ชมศิลปวัฒนธรรมและความความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่า


นอกจากนี้ คณะผู้เข้าประกวดยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย สมัยก่อนในหมู่บ้านชนบทไทย 100 ปี ทั้ง 4 ภาค และได้ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีเสน่ห์แปลกตา หาได้ยาก


สยามนิรมิต ภูเก็ต มั่นใจว่ากิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ในครั้งนี้ จะสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าประกวด Miss Universe ทุกประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง









สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025
สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025
สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025
สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025
สยามนิรมิต ภูเก็ต สุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ระดับโลก ต้อนรับผู้เข้าประกวด MissUniverse 2025
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น