นายก อบจ.สงขลา ตรวจความคืบหน้าถนนเชื่อมด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม พร้อมหารือแนวกั้นรถ-แก้ปมที่ดิน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอนุวัฒน์ พรมสวัสดิ์ , นายพงศธร ฆังฆะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะทำงาน โดยมี พันจ่าตรี เจนวาที เพชรรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองสะเดา นายอนุพงค์ สุวลักษณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขาม ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย ส่วนที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 ณ ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย บริเวณหลักเขตแดนที่ Bp23/9 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของสายทาง ที่จะครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 นี้ พร้อมหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแนวกั้นรถขาเข้า-ขาออก เพื่อความเป็นระเบียบในการเดินรถ และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ ภายหลังการเปิดถนนเชื่อมต่อ ส่วนที่ 2
จากนั้น เดินทางต่อไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง ในที่ดินถือกรรมสิทธิ์ที่เชื่อมต่อสายทาง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป