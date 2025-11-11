เสนอ ตม.เพิกถอนวีซ่า หนุ่มเยอรมัน ซิ่งบิ๊กไบค์ข่มขู่เจ้าหน้าที่

สุราษฎร์ธานี - อำเภอเกาะพะงัน เสนอ ตม.เพิกถอน VISA นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน มีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญ ซิ่งบิ๊กไบค์ข่มขู่เจ้าหน้าที่ ผลักดันออกนอกประเทศ
เมื่อเวลา 15.30 น.บ่าย วันนี้ ( 11 พฤศจิกายน 2568 ) ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติการณ์ของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร (พื้นที่เกาะพะงัน) โดยมี หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.หญิงสงวนทรพย์ ลาภสนอง สว.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี ดต.สายัณห์ สุทธิมาศ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน นายยงยุทธ พิริยะสถิต นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน นายไตรรงค์ ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติการณ์ของคนต่างด้าว ที่อยู่ในราชอาณาจักร (พื้นที่เกาะพะงัน) ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมาย ครั้งที่ 2 ในกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นในกรณีเกี่ยวกับพฤติการณ์ อันเข้าข่ายการกระทำความผิดเพื่อเสนอ ตม.เพิกถอน VISA นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวเยอรมัน ที่มีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญ
จาก กรณี ที่ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตร.สภ.เกาะพะงัน พร้อม ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ได้สนธิกำลังกันจับกุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ราย นายซูกรู ยูซัฟ ออนแกเนอร์ (MR.SUKRU YUSUF ONGANER) อายุ 22 ปี สัญชาติเยอรมัน หนังสือเดินทางเลขที่ C7JW9L8YH เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ในพื้นที่ “มีพฤติกรรมก้าวร้าว และ ไม่เคารพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่”
อีกทั้ง เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ามีหมายจับคดีอุกฉกรรจ์ในประเทศเยอรมัน หลายคดี เช่น ปล้นทรัพย์ ทำร้ายร่างกายร้ายฯลฯ และได้หลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย ทาง พนักงานสอบสวน ได้ส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องศาลแขวงจังหวัดเกาะสมุย แล้ว พร้อมริบรถจักรยานยนต์ของกลาง
ซึ่งใน ที่ประชุมโดยคณะกรรมการฯดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิกถอน VISA ของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดการก่อเหตซ้ำในหลายพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญ ในการดูแลอำนวยความสะดวก รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัย และ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ทุกคน แต่ในคณะเดียวกัน หากนักท่องเที่ยว ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ ไม่เคารพกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย หากพบทำผิดซ้ำซาก 2 ครั้ง คณะกรรมการพิจรา ก็จะเสนอให้ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ทำการเพิกถอนวีซ่า ทันที