สมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลาจัดติวเข้ม TGAT ฟรี ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 8-9 พ.ย.

ดร. กมล รอดคล้าย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงาน อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา- สตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมติวเข้ม TGAT เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีวิทยากรซึ่งมีชื่อเสียง จาก EDUGEN ให้ความอนุเคราะห์ โดยจัดติว onsite ณ รร. วรนารีเฉลิม สงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน จาก โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดเเบบ online ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอีก กว่า 70 โรง รวมผู้รับชมทั้งสิ้นกว่า 7,000 คน
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง เช่น วิทยากรและคณะผู้จัดจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในขณะที่โรงเรียนเจ้าภาพจัดอาหารกลางวันดูแลเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวรนารีเฉชิมฟรี ทั้งสองวัน นอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆได้ร่วมสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวจังหวัดสงขลาที่หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลาน และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสงขลา และจังหวัดต่างๆ อันหมายถึงความเจริญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต