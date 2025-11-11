คืบหน้า! โศกนาฏกรรมเรือโรฮิงญาล่มใกล้เกาะตะรุเตา จนท.พบศพเพิ่มอีก 1 ราย

สตูล - คืบหน้าเหตุเรือล่มใกล้เกาะตะรุเตา จ.สตูล ล่าสุดทางไทยพบเพิ่มอีก 1 ศพ รวมที่ทางไทยพบเป็น 7 ศพ ขณะที่ จนท.ยังคงปูพรมค้นหาไม่ทิ้งโอกาสพบผู้สูญหายหรือศพเพิ่ม
วันนี้ (11 พ.ย.) ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมทางทะเลบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย บริเวณอ่าวด่าน ทางทิศใต้ของเกาะตะรุเตา ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุการณ์เรืออับปางครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 7 ศพแล้ว โดยหน่วยงานเชื่อว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวเมียนมา หรือ "โรฮิงญา" ที่พยายามเดินทางข้ามทะเล เนื่องจากพบบางคนพกบัตรผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมาติดตัวมากับศพด้วย
นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้สนธิกำลังร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล นำเรือ 3 ลำ ออกลาดตระเวนในพื้นที่อย่างเข้มข้น นับตั้งแต่มีการพบศพแรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 และยังคงพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ด้าน นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ฝ่ายความมั่นคง ได้ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการค้นหาเริ่มขึ้นหลังได้รับข้อมูลประสานจากทางการมาเลเซียว่ามีเรือผู้ลี้ภัยประสบเหตุอับปาง และพบผู้รอดชีวิต 5 ราย แม้จะไม่พบข้อมูลว่าคนสตูลเกี่ยวข้องกับเรื่องขบวนการเดินทางมาก็ตาม ผู้รอดชีวิตซึ่งให้การว่ามีเพื่อนร่วมทางอีกหลายรายกระโดดน้ำหนีขึ้นฝั่งในระหว่างเหตุการณ์ แม้เจ้าหน้าที่จะระดมกำลังค้นหาในทะเลและตามแนวเกาะต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติม
“พื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีเกาะเล็กใหญ่และแนวโขดหินจำนวนมาก ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่อาจหลงเหลืออยู่ในทะเล จังหวัดยังคงมั่นใจว่ามีโอกาสสูงที่จะพบศพลอยเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมอีก” นายคณิตกล่าว
สำหรับร่างผู้เสียชีวิตชุดแรกที่เก็บกู้ได้ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่สุสานหรือกูโบร์ปาดังโต๊ะอาโกบ ในพื้นที่ ต.บ้านควน และ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล แล้ว