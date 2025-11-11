แม่ทัพกุ้งมาภูเก็ต บรรยาย “Thai DNA หัวใจเพื่อแผ่นดิน” ยืนยันไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – แม่ทัพกุ้งมาภูเก็ต บรยายพิเศษหัวข้อ “Thai DNA หัวใจเพื่อแผ่นดิน” ตามคำเชิญ อบจ.ภูเก็ต ชาวภูเก็ตต้อนรับล้นหลาม ยืนยันไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ทหารที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวชายแดน
วันนี้ (11 พ.ย.68) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน พลโทบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก (อดีตแม่ทัพภาค 2) เดินทางมาภูเก็ตเพื่อบรรยายพิเศษความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปรียบเสมือนเสาหลักของบ้านเมืองที่ช่วยให้ประเทศไทยดำรงความมั่นคง มีเอกภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นยึดใจให้คนไทยรักและร่วมมือกันสร้างก้าวหน้าหัวใจเพื่อแผ่นดิน ในหัวข้อ “Thai DNA หัวใจเพื่อแผ่นดิน” ซึ่ง จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ประชาชนชาวภูเก็ต รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอย่างล้นหลาม
พลโทบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก (อดีตแม่ทัพภาค 2) กล่าวในการบรรยายบางช่วงบางตอนว่า ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนที่ภูเก็ตในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่มาวันนี้ไม่ได้เตรียมบทบรรยาย มีแต่ตัวและหัวใจที่มีความมุ่งมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เหมือนกับท่านนายกอบจ.ภูเก็ต และชาวภูเก็ต แม่ไม่มีอะไรซ่อนเร้นไว้ในตัวแม่ทัพกุ้ง เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ไม่เคยกลัวอะไร เพราะเรามีแต่ความจริงใจกับชาติกับแผ่นดินกับเหมือน คนไทยทุกคน
ตอนนั่งเครื่องบินมา จะเห็นว่าภูเก็ตนั้นสวยงามเหลือเกิน มีเกาะแก่งต่งๆ มีแผ่นดิน มีทะเล เห็นเรือนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดก่อนถึงภูเก็ต พี่น้องก็ทำมาหากินกันได้ดี เด็กๆก็เรียนหนังสือ ทุกคนมีความสุขบนแผ่นดินนี้ ใครเป็นคนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เรา เราเคยคิดกันบ้างไหม แผ่นดินนี้มีมาก่อนพ่อแม่ ปู่-ยา ตา-ยาย เราเสียอีก เราเคยคิดกันบ้างไม่ ที่เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้ บรรพบุรุษของเราต้องสละเลือดเนื้อและชีวิตไปเท่าไหร่แล้ว จึงมีที่ความสวยงามแห่งนี้ สมเด็จพระนเรศวรต้องถือดาบ ขี่ม้าไล่ขับข้าศึกเพื่อประกาศอิสระภาพและรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน เช่นเดียวกับพระเจ้าตากสินที่ที่รวบรวมไพรพลตีหัวเมืองน้อยใหญ่ และรวบรวมคนไทยให้มีความสามัคคีมีความเข้มแข็ง เราต้องสำนึกถึงบุญคุณของบรรพรุษของเรา
แล้วพวกเราจะยอมเสียดินแดนอีกหรือไม่ ยุคพวกเราเวลาสั้นๆ แม่ทัพกุ้งอยู่ตรงนั้นพอดี ปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ มีปัญหาอยู่พอดี ขอบคุณกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วันแรกที่ไปรับตำแหน่ง แม่ทัพภาค 2 กลางแผนที่ดูทันที มีแผ่นดินไทยจุดไหนบ้างที่ถูกรุกล้ำอธิปไตย เราต้องไล่ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คิดอยู่แค่นั้นจริงๆ แล้วจะผลักดันข้าศึกออกได้อย่างไร จนกระทั่งเขาหาเรื่องเราก่อน มาแสดงออกที่ปราสาทตาเมืองธม เราจึงตัดสินใจปิดปราสาท ตาเมืองธม เพราะเกิดความวุ่นวาย ทหารเขมรไม่ไม่พอใจ ยิงปืนใส่ทหารไทยก่อน วันนั้นเป็นแม่ทัพกุ้งดีใจที่สุด ถูกใจที่สุดในชีวิต วันที่ทหารเขมรยิงเราก่อน เพราะเราได้ยิงมันกลับ เพราะก่อนหน้านี้แม่ทัพกุ้งถูกชาวบ้านด่าตลอดว่า จะรอให้ทหารขาขาดไปอีกกี่ขา แล้วมันอึดอัดมาก ไม่รู้จะทำอย่างไร วันนั้นโล่งอกได้ทำหน้าที่แทนพี่น้องคนไทยทั้ง 70 ล้านคนแล้ว
พลโทบุญสิน กล่าวต่อว่า ยุคของเราจะต้องช่วยกันดูแลผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ได้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะะไปรบกับใครทั้งนั้น เรามีเพียงเป้าหมายที่จะยึดพื้นแผ่นดินไทยกลับมาให้ได้ และภูมิใจที่สุดที่ธงชาติไทยไปบนภูมะเขือ ขอให้พวกเราทุกคนส่งกำลังใจให้ทหารแนวหน้าทุกคนที่ทำหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของไทย ซึ่งรัฐบาลและกองทัพ พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทย ขอให้พวกเราส่งกำลังใจให้ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาชายแดนทุกคน
หลังบรรยายเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมรับฟังได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งชาวภูเก็ตในห้องประแห่งนั้นได้สอบถามแม่ทัพกุ้งว่า เราจะเปิดด่านไม่ ใครสั่งให้หยุดยิง เป็นต้น เมื่อไหร่เราจะเอาคืนปราสาทตาควายได้ 100% ซึ่งบุญโทบุญสิน ได้ตอบข้อสักถามของชาวภูเก็ต ว่า ประสาทตาควายนั้น อยู่ตรงข้ามกับปราสาทตามเมือนธม ที่เรายึดมาได้สมบูรณ์แบบ เขมรไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาแล้ว ไม่มีการเปิดให้ขึ้นมาเที่ยว ส่วนปราสาทตาควายนั้น ฝ่ายเขมรยังอยู่ด้านใน ทหารเราอยู่ริมปราสาทห่างประมาณ 30 เมตร ซึ่งเราพร้อมที่จะทวงคืนตลอด และมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราจะทวงคืนได้แน่นอน แต่ขอเวลาช่วงที่เหมาะสม ส่วนการเปิดด่านนั้นคงไม่เปิดในขณะนี้ เพราะเมื่อวานทหารไทยเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาดไปอีกหนึ่งราย ฝ่ายความมั่นคงจึงยกเลิกความสัมพันธ์ที่เคยตกลงกันมาก่อนหน้านี้ เราเปิดด่านก็ต่อเมื่อเพื่อนบ้านมีแนวคิดที่ดีต่อกันและไม่คิดจะแย่งพื้นแผ่นดินไทย
ส่วนคำถามที่ว่าใครสั่งให้หยุดยิงนั้น พลโทบุญสิน กล่าวว่า ไม่มีใครสั่งให้หยุดยิงระหว่าที่เรากำลังรบกันอยู่
หลังบรรยายเสร็จ พลโทบุญสิน ได้ร่วมกับชาวภูเก็ตร้องเพลิงชาติเพื่อส่งกำลังไปยังให้ทหารกล้าตามแนวชายแดน ที่ทำหน้าที่ในปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างเข้มข้น