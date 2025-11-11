พ่อค้าแม่ขายน้ำตาลและขนมหวานเมืองตรังวอนรัฐอย่าขึ้นราคาน้ำตาลซ้ำเติมเศรษฐกิจย่ำแย่

ตรัง - พ่อค้าแม่ค้าขายน้ำตาลและขายขนมหวานเมืองตรัง วอนรัฐบาลอย่าให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลในช่วงนี้ เพราะเศรษฐกิจยังแย่ กำลังซื้อหดหาย ประชาชนยากลำบาก ขณะที่โครงการคนละครึ่งก็เริ่มเงียบลงแล้ว
ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ออกประกาศจะปรับราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศขึ้น เป็นน้ำตาลทรายขาว กก.ละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 25 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นฐานในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาล ในฤดูการผลิตปี 2568/2569 ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำตาลทรายถือเป็นสินค้าควบคุม แต่ต่อมาจากกระแสข่าวระบุว่า ได้ถูก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งห้ามปรับราคาน้ำตาลขึ้น เป็นผลให้ สอน.ต้องชะงักการปรับราคาขึ้นในทันที
ล่าสุด วันนี้ (11 พ.ย.) ราคาน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดตรัง เช่น ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง พบว่าราคาขายน้ำตาลทรายยังเป็นปกติคือ กก.ละ 28-29 บาท ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด ส่วนราคาน้ำตาลมะพร้าว ยังอยู่ที่ กก.ละ 35 บาท และน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดี อยู่ที่ กก.ละ 50 บาท ทั้งนี้ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าน้ำตาลทรายต่างไม่เห็นด้วย หากจะปล่อยให้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นดังกล่าว
นายจรัญ เจือกไว้น พ่อค้าขายสินค้าต่างๆ รวมถึงน้ำตาล ทั้งน้ำตาลทราย และน้ำตาลมะพร้าว บอกว่า ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ การค้าขายยากลำบาก ราคายางพารายังตกต่ำ และฝนตกบ่อย ทำประชาชนขาดรายได้ ไม่มีกำลังซื้อ จึงไม่เห็นด้วยหากปล่อยให้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นอีก จะเป็นการซ้ำเติมประชาชน แม้รัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งพลัสออก เป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น แต่พอหมดโครงการปัญหาก็จะเกิดอีก ถ้ารัฐบาลควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีการปรับขึ้น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้ว จึงไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นอีก
ส่วน นางสาวธีราวรรณ กิ้มห้อง แม่ค้าขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งน้ำตาล ก็บอกว่า ไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นอีก เชื่อว่าลูกค้าที่ซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อไปทำขนมหวาน จะต้องบ่นกันแน่นอน เพราะตอนนี้การค้าขายก็ยังไม่ดี เศรษฐกิจยังแย่ คนน้อย ตลาดเงียบมาก หากปรับราคาขึ้นอีกจะยิ่งแย่หนัก แรกๆ ที่มีโครงการคนละครึ่งออกมาบรรยากาศดีกว่านี้ แต่ตอนนี้เงินคนละครึ่งอาจจะหมดแล้ว บรรยากาศจึงเงียบอีก จึงไม่อยากให้ขึ้นราคาน้ำตาลทรายมาซ้ำเติม
เช่นเดียวชาวบ้านที่มีอาชีพทำขนมขาย และพ่อค้าแม่ค้าขายขนมหวาน ต่างก็บอกว่า ไม่อยากให้ขึ้นราคาน้ำตาลทราย เพราะจะทำให้ขนมที่ตนซื้อมาขายต้องปรับราคาขึ้นอีก และตอนนี้ก็ขายยากอยู่แล้ว ส่วนโครงการคนละครึ่งคนที่ได้ ผู้คนมักนำไปซื้อสินค้าจำเป็นประเภทของใช้ในครัวเรือน มาซื้อขนมมีน้อย เพราะไม่จำเป็น จึงไม่อยากให้มีการปรับราคาน้ำตาลอีก