“นิติศักดิ์ ธรรมเพชร” สส.พัทลุง ปัดข่าวย้ายพรรค ยันสองพ่อลูกยังอยู่รวมไทยสร้างชาติ

พัทลุง - “นิติศักดิ์ ธรรมเพชร” สส.พัทลุง เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ ลูกชาย “วิสุทธิ์ ธรรมเพชร” นายก อบจ.พัทลุง ยันไม่ย้ายพรรค ลั่นทั้งพ่อและลูกยังอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ เชื่อมั่นในตัว “พีระพันธุ์” เดินหน้าทำงานกับบ้านหลังเดิมในการเลือกตั้ง 2569
วันนี้ (11 พ.ย.) นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สส.พัทลุง เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีกระแสข่าวที่ออกมาว่า ตนและนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง บิดา ย้ายพรรคนั้น ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง ตนและบิดายังคงอยู่ในคณะทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติ และพร้อมที่จะทำงานตามอุดมการณ์ของพรรคเช่นเดิม ด้วยความเชื่อมั่นในตัวนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่ในจังหวัดพัทลุงและทั่วประเทศ
ส่วนกรณีที่ตนเข้าร่วมต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรีที่ไปตรวจราชการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรใน 11 อำเภอ ที่ไปร่วมงานก็ไปในบทบาทหน้าที่ของ สส.ในพื้นที่ ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุงเท่านั้น
“ผมเลือดรวมไทยสร้างชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันนี้คุณพ่อของผมดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค ส่วนตัวผมเองได้รับโอกาสให้เป็นรองเลขาธิการพรรค ขอให้ความมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่า ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ เรายืนเคียงข้างพรรครวมไทยสร้างชาติแน่นอน วันนี้ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ ซึ่งทุกคนให้การตอบรับที่ผมจะเดินหน้าทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไป”
ขณะเดียวกันนายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เดือนทางลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าเรื่องที่ทำกิน เรื่องปากท้อง รวมถึงปัญหาสินค้าทางด้านการเกษตรที่ตกต่ำ
ส่วน นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สส.พัทลุง เขต 1 ที่เป็นญาติการกับ สส.นิธิศักดิ์ นั้น ในเบื้องจากเดิมสังกัดพรรค ปชป. แต่ล่าสุด ได้ย้ายพรรคจาก ปชป.ไปซบ พรรคกล้าธรรม และมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแสวิพากวิจารย์ของประชาชนในพื้นที่ เขต 1