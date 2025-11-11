“ธรรมนัส” ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ติดตามปัญหาชาวเล สั่งเร่งสำรวจออกเอกสารสิทธิ์มอบเป็นของขวัญปีใหม่

สตูล - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ติดตามปัญหาชาวเลอูรักลาโว้ย สั่งเร่งสำรวจพื้นที่ออกเอกสารสิทธิ์หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวบ้าน
วานนี้ (10 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเลอูรักลาโว้ย ที่ชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย บ้านสิเข่ง เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายธนภัทร เด่นบูรณะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัด เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายอำเภอเมือง ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ปัญหาของพี่น้องชาวเลหลีเป๊ะ โดยเฉพาะตระกูลเก่าแก่ “ตระกูลหาญทะเล” เป็นเรื่องที่หมักหมมมานานและยังคงค้างคาอยู่ในหลายมิติ ครั้งนี้จึงลงพื้นที่เพื่อสานต่อแนวทางการแก้ไข หลังจากที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เคยลงมาตรวจสอบก่อนหมดวาระ โดยในที่ประชุมมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอเมืองสตูล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้แทนจากกลุ่มพีมูฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบถ้วน
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้คดีข้อพิพาทด้านกฎหมายหลายคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว โดยจะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของคณะติดตามดูว่าคดีใดสามารถยอมความได้ เพื่อเจรจาให้ยุติความขัดแย้ง ลดความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนคดีที่อยู่ในขั้นศาลฎีกาจะให้ฝ่ายกฎหมายติดตามใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนอีกต่อไป
พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ใดไม่มีข้อพิพาท จะได้ออกหนังสืออนุญาตการเข้าอยู่อาศัยอย่างถูกต้อง โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จและมอบเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องชาวหลีเป๊ะ ภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล
ขณะที่ในส่วนของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้ กรมชลประทานจังหวัดสตูล เข้าสำรวจและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์เครื่องจักรกลจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเดินทางมาถึงภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อเร่งระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันได้ประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เข้ามาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สร้างจุดขายใหม่ให้หมู่เกาะสตูล โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะให้เป็น “แลนด์มาร์กของชาวใต้”
ในส่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้รับการสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งเรื่องบ้านพักครู สวัสดิการอาหารกลางวัน และข้อพิพาทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนของลูกหลานชาวเล
ร.อ.ธรรมนัส ย้ำว่า รัฐบาลใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับหลักนิติศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านจะต้องได้รับการปรับความเข้าใจใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน