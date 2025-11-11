รวบแล้ว! ฆาตกรฆ่ารัดคอไกด์สาวในรถที่จอดไว้ในห้างฯ ปลดสร้อยคอทองคำ 1 บาท ไปขาย ก่อนหลบหนี แต่ไม่รอดถูกจับได้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รวบแล้ว! มาตกรแอบย่องเข้าไปรัดคอไกด์สาวในรถยนต์ที่จอดรถไว้ในห้างฯ ก่อนใช้มือรัดคอจนขาดอากาศหายใจ ปลดสร้อยคอทองคำ 1 บาทไปขาย ขับรถพร้อมร่างไกด์สาวไปทิ้งไว้ใต้ต้นมะม่วงในพื้นที่ ต.รัษฎา ภูเก็ต แล้วหลบหนีไปพังงา แต่ไม่รอดถูกตำรวจตามจับได้
จากกรณีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิชิต ได้รับแจ้งว่า น.ส.อรทัย อายุพงศ์ อายุ 56 ปี ไม่ได้กลับเข้าบ้านเลขที่ 19/36 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยญาติแจ้งว่าตามปกติ น.ส.อรทัยฯ จะจอดรถไว้ที่ห้างโลตัส ภูเก็ต จากนั้นจะโดยสารรถยนต์ของบริษัทไปทำงาน โดยจะกลับมาถึงห้างโลตัส ภูเก็ต ในช่วงเวลาเย็น จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนตรวจสอบข้อมูลกล้องวงจรปิด
จึงทราบว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 16.47 น. หลังจาก น.ส.อรทัยฯ กลับมาจากทำงาน มาถึงห้างโลตัสภูเก็ตแล้ว น.ส.อรทัยฯ ได้เดินออกจากห้างไปขึ้นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กง 5311 ภูเก็ต ขณะเดินไปที่รถของตนนั้น ได้มีคนร้ายทราบชื่อภายหลัง คือ นายจิรศักดิ์ ยอดบำรุง อายุ 43 ปี ได้เดินตาม น.ส.อรทัยฯไปที่รถ ขณะที่น.ส.อรทัยฯ กำลังเปิดประตูเข้าในรถ นายจิรศักดิ์ฯ ได้แอบเปิดประตูด้านหลังขวาเข้าไปรถ โดยอยู่ในรถกับผู้เสียชีวิตประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้มือรัดคอผู้ตายจนแน่นิ่ง จากนั้นได้ปลดสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาทของผู้ตาย และเอาโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พระเลี่ยมทอง 2 องค์ กระเป๋าถือ สีแดง 1 ใบไปด้วย แล้วขับรถออกไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนติดตาม จนพบนายจิรศักดิ์ฯ ขณะขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ทะเบียน บน 6719 ภูเก็ต อยู่บนถนนบายพาสมาถึงแยกบางคูจึงส่งสัญญาณให้หยุดรถ เมื่อนายจิรศักดิ์ฯ หยุดรถแล้วจึงเข้าควบคุมตัว จากนั้นได้ควบคุมตัวไปชี้จุดที่นำรถมาจอดทิ้งไว้ ที่บริเวณข้างบ้านร้างใต้ต้นมะม่วงภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอย 12 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
ที่เกิดเหตุใต้ต้นไม้ใหญ่พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสันซันนี่ สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กง 5311 ภูเก็ตจอดอยู่ โดยประตูรถไม่ได้ล๊อค เมื่อมองผ่านกระจกเข้าไปภายในรถ พบศพหญิงสาวศีรษะทิ่มลงที่วางเท้า ขาชี้อยู่บนเบาะคนนั่ง สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นลายดอก นุ่งกางเกงขายาวสีดำ เบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายของศพ เนื่องจากสภาพศพขึ้นอืด ผิวหนังบวมและเปลี่ยนสีแล้ว จึงไม่เห็นบาดแผลที่เด่นชัด เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วัน ทราบชื่อผู้ตายคือ น.ส.อรทัย หรือ ไกด์กลาง อายุพงษ์ อายุ 56 ปี มีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ จึงนำศพออกจากรถแล้วนำส่ง รพ.วชิระภูเก็ต
นายจิรศักดิ์ฯ ยอมรับสารภาพว่า เมื่อตนขึ้นบนรถของ น.ส.อรทัยฯ ตนได้ใช้เชือกรัดคอ ทำร้ายร่างกาย น.ส.อรทัยฯ จนเสียชีวิต แล้วได้ลักเอาสร้อยคอทองคำไปขายที่ ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาโลตัส ภูเก็ต ได้เงินจำนวน 48,420 บาท จากนั้น นายจิรศักดิ์ฯได้ขับรถยนต์เก๋ง คันทะเบียน กง 5311 ภูเก็ต ของ น.ส.อรทัยฯ มาทิ้งไว้บริเวณ ซอยศรีสุชาติแกรนด์วิว 2 ซอย 12 โดยใช้เสื่อคลุมปิดร่างของน.ส.อรทัยฯ ซ่อนอำพรางศพบริเวณเบาะหน้าด้านซ้าย พนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต, ฝ่ายสืบสวน, พิสูจน์หลักฐานภูเก็ต และ แพทย์นิติเวช ได้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพไว้ตามกฎหมายแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อเหตุจะขับรถไปกลับ พังงา-ภูเก็ต ทุกวัน ตั้งแต่วันเกิดเหตุ ในทุกๆเช้าจะขับรถไปวนดูจุดที่รถผู้ตายจอดและ หลังเลิกงานก่อนกลับพังงาจะขับรถวนไปดู และทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ต แจ้งข้อหาฆ่าชิงทรัพย์ผู้อื่น