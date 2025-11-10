ลูกทรพีเมายาคุ้มคลั่ง ทำร้ายแม่บังเกิดเกล้า กะโหลกร้าว บาดเจ็บสาหัส จับขังอยู่ในบ้าน ญาติสุดทน! เข้าช่วยเหลือนำส่ง รพ.

สุราษฎร์ธานี – ลูกทรพีเมายาคุ้มคลั่ง ทำร้ายแม่บังเกิดเกล้า กะโหลกร้าว บาดเจ็บสาหัส ถูกจับขังอยู่ในบ้าน ญาติสุดทน เข้าช่วยเหลือนำส่ง รพ.พร้อมพาแจ้งความดำเนินคดี หลังรับเรื่องบุกเข้ารวบตัวขณะเมายาหลับคาบ้านแต่ยังปฎิเศษเสียงแข็ง ตรวจฉี่พบสีม่วง โดนอีก 1 ข้อหา
เมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. วันนี้ (10 พ.ย. 68 ) นส.กนกพร มีเทพ ได้พานางจิรา ทองพิทักษ์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/1 ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ ปั้นทอง รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน
โดยระบุว่านางจิรา ทองพิทักษ์ ซึ่งมีศักดิเป็นน้าสาวได้ถูกนายอานพ หรือแซม ทองพิทักษ์ อายุ 37 ปี ลูกชายของนางจิราได้ทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส แพทย์ระบุบริเวณกะโหลกศรีษะ เป้าตาแตก กะโหลกส่วนหน้าแตก
โดย นส.กนกพร ได้บอกว่า น้าสาวอยู่ในอาการเพ้อหวาดระแวงไม่สามารถให้ปากคำได้ เพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณกะโหลกศรีษะ เป้าตาแตก กะโหลกส่วนหน้าแตก อยู่ในภาวะซึ่มเพ้อหวาดกลัว
ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้บาดเจ็บถูกลูกชายทำร้ายร่างกายมาอย่างต่อเนื่อง และก่อนที่จะเกิดเหตุครั้งนี้ น้าสาวถูกลูกชายใช้มีดฟันที่บริเวณหน้าผากเหนือคิ้วด้านขวามีบาดแผลยังไม่หายดี หลังเกิดเหตุก็ถูกลูกชายจับขังไว้ในบ้าน พร้อมขู่หากไปบอกใครก็จะฆ่าให้ตาย และครั้งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ถูกจับขังไว้ในบ้าน จนเพื่อนบ้านทนไม่ได้จึงมาบอกแม่ของตนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความ พ.ต.อ.โชคชัย สุทธิเมฆ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่จับตัว นายอานพ หรือแซม ทองพิทักษ์ ได้ที่บ้านพักดังกล่าว หลังเสพยาบ้ากินเหล้าขาวเมาพับหลับคาบ้าน นำตัวมาสอบสวนพร้อมตรวจฉี่ พบสีม่วง ซึ่งตัวนายแซมได้ปฎิเสษว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายแม่ แม่ป่วยติดเตียงไปไหนไม่ได้ เหตุที่มีบาดแผลแม่ล้มไปเอง
ทางตำรวจไม่เชื่อพร้อมตั้งข้อหาทำร้ายบุพการีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสพสารเสพติด เตรียมนำผู้ต้องหาฝากขังศาลในเช้าวันพรุ่งนี้
ด้านญาติๆระบุว่า ตัวนายแซมติดทั้งยาบ้าและติดทั้งเหล้าขาว และทำร้ายร่างกายแม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่แม่ก็รักลูกมากทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องไม่ได้แจ้งความและครั้งนี้รุนแรงมาก หากญาติๆไม่เข้าไปช่วยเหลืออาจเสียชีวิตก็เป็นไปได้