ประชาธิปัตย์เมืองตรังคึกคัก มีผู้สนใจเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.เพียบ

ตรัง - หลังกระแส “อภิสิทธิ์” กลับมาแรง ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เมืองตรังคึกคัก เชื่อมีโอกาสคว้าชัยชนะสูง โดยเฉพาะเขต 1 บ้าน “นายหัวชวน” ล่าสุดมีผู้เสนอตัวแล้ว 3-4 คน คาดอาจจะมากกว่านี้เมื่อใกล้วันยุบสภา
วันนี้ (10 พ.ย.) หลังพรรคประชาธิปัตย์ มีการเลือก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ได้ทำให้กระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์กลับมาคึกคัก รวมทั้งในจังหวัดตรัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของพรรค เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของ นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาถึง 2 สมัย จนล่าสุดมีผู้ให้ความสนใจเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.ทั้ง 4 เขตแล้วหลายคน เพราะต่างเชื่อว่ากระแสของ นายอภิสิทธิ์ และพรรคประชาธิปัตย์ที่ดีในขณะนี้ จะช่วยให้มีโอกาสคว้าชัยชนะมาได้สูงขึ้น
โดยเฉพาะในเขต 1 อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเที่ยวที่แล้วพรรคประชาธิปัตย์ต้องพ่ายให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ แต่เที่ยวนี้ยังไม่แน่ชัดว่า ส.ส.เดิมคือ นายถนอมพงษ์ หลีกภัย จะตัดสินใจอย่างไร เนื่องจาก “กำนันนง” นายจำนงค์ นาวาแก้ว อดีตกำนันตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง ได้หันไปสนับสนุนหลานชายคือ นายเอกพล ณ พัทลุง นายก อบต.บ้านควน ซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ให้ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยแทน ดังนั้น หลายคนจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นโอกาสในการช่วงชิงเก้าอี้ตัวนี้กลับมา โดยอาศัยกระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ที่คึกคักช่วยหนุน
ทั้งนี้ ล่าสุดเขตไข่แดง เขต 1 มีผู้สนใจเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.แล้ว 3-4 คน โดย 1 ในนั้นมีชื่อของ นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์สังกัด รพ.ตรัง ซึ่งเคยลงสมัครในเที่ยวที่แล้ว ปรากฏออกมาให้พิจารณาด้วย รวมทั้งชื่อของ นายธโนภาส สินไชย นักธุรกิจที่มีความสนิทสนมกับตระกูลหลีกภัย โดยเฉพาะ “นายหัวชวน” จนได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ก็ถูกนำเสนอให้ผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ทำการพิจารณาด้วยเช่นกัน และคาดว่ายิ่งใกล้ๆ ถึงวันยุบสภา จะมีผู้สนใจเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.เขตนี้อีกหลายคนเลยทีเดียว