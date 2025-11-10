ราคาไข่ไก่เมืองตรังผันผวนต่อเนื่อง ปรับขึ้นลงบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ

ตรัง - ราคาไข่ไก่เมืองตรังผันผวนต่อเนื่อง แถมปรับขึ้นลงบ่อยครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ แม่ค้าเผยช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีโครงการคนละครึ่ง เพราะคนส่วนใหญ่เอาไปซื้อสินค้าอื่นมากกว่า
วันนี้ (10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ไก่ตามแผงขายทั่วไปพบว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา ภาพรวมราคาไข่ไก่ปรับลดราคาลงติดต่อกันมาแล้วถึง 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดปรับลดลงเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา แต่วันนี้จากการลงพื้นที่สำรวจราคาพบว่า บางแผงยังมีการขายในราคาที่ปรับลดลงรอบล่าสุด แต่บางแผงเริ่มมีการปรับราคาขึ้นประมาณฟองละ 10-20 สตางค์ หรือปรับขึ้นแผงละ 3-6 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ซื้อมาขายไม่เท่ากัน
นางสาวนิภา รอดแก้ว แม่ค้าขายไข่ไก่แผงถนนวิเศษกุล ในเขตเทศบาลนครตรัง บอกว่า ตนเองรับไข่สดจากฟาร์มมาขายทุกวัน ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ราคาไข่ไก่ได้ปรับลดราคาลงมาแล้วรวมประมาณ 3 ครั้ง โดยไข่ไก่เบอร์ใหญ่ปรับราคาลดลงมารวมประมาณ 3-5 บาท/แผง เช่น ไข่ไก่เบอร์ 0 จากเดิมราคาต้นเดือนแผงละ 140 บาท แต่ปรับลดลงมาเป็นแผงละ เหลือ 137 บาท/แผง, เบอร์ 1 จาก 133,130 เหลือ 128 บาท ส่วนเบอร์ 2 จาก 128, 126 เหลือ 123 บาท ขณะที่เบอร์ 3 เหลือแผงละ 116 บาท เบอร์ 4 เหลือแผงละ 108 บาท ส่วนเบอร์ 5 ลง 3 ครั้ง มากที่สุด รวมประมาณแผงละ 7 บาท แต่วันนี้เหลือราคาแผงละ 92 บาท
ซึ่งสาเหตุที่ชัดเจนทางฟาร์มไม่ได้บอกแค่แจ้งราคาที่ลดลงเท่านั้น ทำให้ตนเองต้องปรับลดราคาลงตาม แต่เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากแม่ไก่แก่ถูกปลดระวาง ทำให้ปริมาณไข่ไก่เบอร์ใหญ่ลดลง ราคาจึงลงน้อย ส่วนแม่ไก่สาวกำลังเริ่มออกไข่ ทำให้ไข่ไก่เบอร์เล็กเข้าสู่ตลาดมาก ราคาจึงตกลง ส่วนแนวโน้มตนเองไม่ทราบ ต้องฟังจากฟาร์มที่มาส่งให้รายวันเท่านั้น ถ้าราคาลดลงตนก็ลดตาม แต่ถ้าราคาปรับขึ้นตนก็จะปรับขึ้นตาม ซึ่งจะปรับขึ้นไม่มากประมาณ 2-3 บาท/แผงเท่านั้น ตามราคาฟาร์ม
อย่างไรก็ตาม หากไข่ราคาลดลงจะส่งผลดีต่อชาวบ้านทั่วไป เพราะได้ซื้อไข่ในราคาที่ถูกลง แต่ภาพรวมยอดขายก็เพิ่มขึ้นพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้จะมีโครงการคนละครึ่งออกมาช่วยเหลือประชาชนก็ตาม เพราะคนส่วนใหญ่สแกนจ่ายคนละครึ่งกับสินค้าในครัวเรือน ประเภทข้าวสาร น้ำมันพืช หมู ไก่ เนื้อ รวมทั้งพืชผักต่างๆ เพื่อไว้ทำอาหารกินในครอบครัว ส่วนไข่ไก่แม้จะเป็นอาหารที่ทุกครัวจะซื้อเก็บไว้ แต่ก็ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับสินค้าดังกล่าว ขณะที่ร้านค้าที่ไม่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งก็บอกว่ายังขายได้ปกติ แม้จะลดลงแต่ก็เล็กน้อย
ขณะที่แม่ค้าขายไข่ไก่อีกราย ในตลาดเทศบาลนครตรัง บอกว่า ก่อนหน้านี้ไข่ไก่เบอร์เล็กมีการปรับราคาลดลง แต่วันนี้ราคาได้ปรับขึ้นมาเล็กน้อยประมาณฟองละ 10 -20 สตางค์ ในบางเบอร์ แต่บางเบอร์ราคายังทรงตัว โดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์เล็ก วันนี้มีการปรับราคาขึ้น ส่วนแนวโน้มก็จะน่าจะขึ้นอีก