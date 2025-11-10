พลาดท่าเพราะกร่าง! หนุ่มเยอรมันถูกจับคดีขับรถประมาท ทำกร่างข่มขู่เจ้าหน้าที่ เช็คประวัติพบก่อคดีปล้นทรัพย์ร้ายแรงก่อนหนีซุกเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - อาชญากรข้ามชาติพลาดท่า ! จากคดีเล็กน้อยขับรถประมาทกลายเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อ ตร.ท่องเที่ยว เกาะพะงัน รวบหนุ่มเยอรมันขับรถประมาท ทำกร่างข่มขู่เจ้าหน้าที่ เช็คประวัติเป็นนักโทษหนีคดีกรรโชกทรัพย์ที่เยอรมัน ก่อนหนีซุกเกาะพะงัน
วันนี้ ( 10 พ.ย.68) ทางสายด่วน 1155 ตำรวจท่องเที่ยว ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่า มีชายชาวต่างชาติ ขับรถบิ๊กไบค์ ท่อไอเสียมีเสียงดัง แสบแก้วหู ขับวนไปมาในหมู่บ้าน บนเกาะพะงัน หลังได้รับแจ้ง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 แล้วประสานไปที่ นายไพสินฐ ทองฉิม ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.ท.ชัยยุทธ คงแก้ว รอง.ผกก.ป.สภ.เกาะพะงัน ร.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมหวัง รอง.สว.ตม.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และกำลังตำรวจสืบสวนทองเที่ยวเกาะพะงัน เข้าจับกุม นายซูกรู ยูซัฟ ออนแกเนอร์ อายุ 22 ปี สัญชาติเยอรมัน ที่ร้านล้างรถหยอดเหรียญ บนเกาะพะงัน
พบ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น T-MAX สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจค้น พบมีดสนับมือ 1 อัน ภายในกระเป๋าสะพาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้น นายซูกรู ยูซัฟ ออนแกเนอร์ ถึงกับเอะอะโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ และ ไม่สำนึกข่มขู่เจ้าหน้าที่ อ้างมีแบ็กใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่ หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน
และทางเจ้าหน้าที่ ตม.ได้ทำการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายซูกรู ยูซัฟ ออนแกเนอร์ สัญชาติเยอรมัน รายนี้ “ เป็นบุคคลตามหมายจับของเยอรมนี ในคดีอุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวข้องการกรรโชกทรัพย์ในลักษณะปล้นทรัพย์ร้ายแรง และทำร้ายร่างกาย คู่กรณีบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นอันตรายในประเทศเยอรมนี” หลังจนมุมด้วยหลักฐาน นายซูกรูฯ ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่า ตนได้ก่อเหตุในประเทศเยอรมันจริงก่อนจะหลบหนีออกมาที่ประเทศไทยและมาอยู่บนเกาะพะงัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึง ได้แจ้งข้อหา “ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยฯ, พกพาอาวุธฯ, พร้อมนำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช่กฏหมายจากประเทศเยอรมัน เพื่อเอาข้อมูล ดำเนินการต่อไป
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ทางสายด่วน 1155 ตำรวจท่องเที่ยว ว่า มีชายชาวต่างชาติ ขับรถบิ๊กไบค์ ท่อไอเสียมีเสียงดัง แสบแก้วหู ขับวนไปมาในหมู่บ้าน จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ เข้าตรวจสอบและจับกุม ดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาท แต่ผู้ต้องหาได้ข่มขู่เจ้าหน้าที่ อ้างมีแบคใหญ่ แต่หลังจากได้ทำการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา พบมีประวัติอาญากรรม ในคดีอุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวข้องการกรรโชกทรัพย์ในลักษณะปล้นทรัพย์ร้ายแรง และทำร้ายร่างกาย คู่กรณีบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นอันตรายในประเทศเยอรมนี”