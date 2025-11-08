ศอ.บต. เปิดมหกรรม “THAI DEEP SOUTH CONNECT ของดีพื้นที่วิถีพื้นถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 3” ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเมืองเบตง

วานนี้ (7 พฤศจิกายน 2568) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม THAI DEEP SOUTH CONNECT ของดีพื้นที่วิถีพื้นถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 3” ณ ถนนภิรมย์ทัศย์ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
การจัดงานครั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอเบตง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเป็นตลาดนัดชุมชนเชิงเศรษฐกิจ สร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้าของดีของเด่นจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้
ในการนี้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนและท้องถิ่น สร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากการซื้อขายสินค้าและบริการในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณจากงบกลางของรัฐบาล ซึ่ง ศอ.บต. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “คนละครึ่งพลัส” โดยใช้งบประมาณสนับสนุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท จากงบรวม 300 ล้านบาท เพื่อกระจายรายได้และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่
ทั้งนี้ เมืองเบตงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงและตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเอื้อต่อการเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย โดยผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้รับคำชื่นชมในการร่วมสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และสร้างพลังบวกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้า การสาธิตและโชว์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง
อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ยังคงมุ่งหวังให้การจัดงาน “THAI DEEP SOUTH CONNECT” เป็นเวทีเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดระดับประเทศและนานาชาติ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน