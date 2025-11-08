กระบะตู้ทึบอัดหัวสะพานครึ่งจมอีกครึ่งคาอยู่บนฝั่ง กู้ภัยเร่งหาคนขับ-ผู้โดยสารคาดน้ำพัดหาย

นครศรีธรรมราข - รถกระบะตู้ทึบชนหัวสะพานคลองมิน ถนนสาย 41 ใน อ.นาบอน สภาพกลายเป็นซากเศษเหล็กส่วนหนึ่งติดสะพาน อีกส่วนจมน้ำ ไม่รู้ชะตากรรมคนขับ-ผู้โดยสาร คาดกระแสน้ำที่แรงจากฝนตกหนักเมื่อคืนพัดหาย
วันนี้ (8 พ.ย.) เวลาประมาณ 07.30 น. หน่วยกู้ภัยประชาร่วมใจนาบอนและกู้ภัยสยามร่วมใจนาบอน ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชุดประดาน้ำเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหัวสะพานคลองมิน ถนนสาย 41 หมู่ 7 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช หลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกแบบติดตู้ทึบชนสะพานแล้วตกลงไปในคลอง
ในที่เกิดเหตุบริเวณหัวสะพานพบซากตัวถังรถยนต์กระบะอีซูซุตอนครึ่งทะเบียน ถช- 2367 กทม.ติดคาอยู่ ส่วนตัวครัชซีและซากส่วนใหญ่ของรถตกคลองจมหายไป ต่อมาทีมกู้ภัยพยายามเข้าตรวจสอบ และใช้สลิงรถยกเข้าคล้องและกู้ซากยกขึ้นมาพบว่าอยู่ในสภาพเสียหายหนักกลายเป็นเศษชิ้นส่วนภายในรถไม่พบผู้ชับขี่หรือโดยสาร ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าได้ถูกกระแสน้ำในคลองที่กำลังพัดแรงจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาหายไปกับสายน้ำ เชื่อว่าจะมีผู้ขับขี่ 1 รายและอาจมีผู้โดยสารอีก 1 รายหรือมากกว่านั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ระดมชุดประดาน้ำเข้าค้นหา แต่ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากกระแสน้ำแรง และลึก ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.นาบอน ได้เร่งเข้าตรวจสอบและติดตามข้อมูลป้ายทะเบียนรถเพื่อหาข้อมูลผู้ขับขี่และผู้ถือกรรมสิทธิ์อย่างเร่งด่วนแล้ว