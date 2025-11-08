อบจ.ชุมพร จับมือ สมาคมนักข่าวฯ ยกระดับชุมพรสู่จุดหมายระดับสากล ปรับปรุงประตูเมืองภาคใต้-พัฒนาเขาพางลานกีฬาร่มร่อนระดับโลก

ชุมพร - อบจ.ชุมพร ผนึกกำลัง สมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร ยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ในฐานะ "ประตูสู่ภาคใต้" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เร่งปรับปรุงประตูเมืองภาคใต้ พัฒนาเขาพางลานกีฬาร่มร่อนระดับโลก
นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (นายกโต้ง) พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา ธรรศเดชานนท์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร นำโดย นายทิวา ทองศิริ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร นายวิทยา บรรฑูร อุปนายกสมาคมฯและ นายนวกร บรรฑูร สมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการ พัฒนาสื่อท้องถิ่นและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร โดยการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
การหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ในฐานะ "ประตูสู่ภาคใต้" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีข้อเสนอสำคัญจากภาคสื่อมวลชนที่ อบจ. ชุมพร พร้อมรับไปดำเนินการ ซึ่งครั้งนี้ได้พูดคุยในประเด็น 3 หัวใจหลัก สร้างเสน่ห์ ชุมพร เร่งโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและสู่ระดับสากล
ทั้งนี้ มีการเสนอให้เร่งดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูเมืองชุมพร ให้เป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม และแสดงถึงความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนภาคใต้ พัฒนาจุดพักรถ ณ วนอุทยานเขาพาง และศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมศรัทธา และพัฒนา จุดจอดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณเขาพาง ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ให้ได้มาตรฐาน สะอาด และสะดวกสบาย เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางถึงจังหวัด
นอกจากนั้น บนยอดเขาพางยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะนักเล่นกีฬาร่มร่อนที่มีนักท่องเที่ยวมาแข่งขันและเล่นร่มร่อนกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่ามีจุดเด่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่เล่นกีฬาร่มร่อนได้ทั้งลมทิศตะวันออกและลมจากทิศตะวันตก ซึ่งมีวิวที่สวยงาม มองเห็นทั้งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และเทือกเขาตะนาวศรี เขตแดนประเทศเมียนมา ฝั่งตะวันตก
นายนพพร อุสิทธิ์ "นายกโต้ง" กล่าวว่า อบจ. ชุมพร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ อบจ. จะนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ไปพิจารณาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อ ยกระดับให้ชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธรรมชาติที่มีมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นที่กล่าวถึงในระดับนานาชาติต่อไป