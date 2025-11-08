ตำรวจท่องเที่ยวบูรณาการกรมการท่องเที่ยว เดินหน้ากวาดล้างต่างชาติทำผิดกฎหมาย เปิดทัวร์เถื่อน บนเกาะพะงัน ต้อนรับไฮซีซั่น

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และฝ่ายปกครอง เดินหน้ากวาดล้างต่างชาติทำผิดฎหมาย เปิดขายทัวร์ไม่มีใบอนุญาต ให้สะอาดก่อนไฮซีซั่น บุกรวบ 3 ผู้ต้องหาคาโรงแรมบนเกาะพะงัน
วันนี้ ( 8 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ด.ต.สายัณห์ สุทธิมาศ หมู่งาน สส. ตำรวจท่องเที่ยว เกาะพะงัน เปิดเผยว่า ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.ศักษ์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 และ กลุ่มตรวจธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกันกวดขัน ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยไม่ได้รับอนุญาต และเ ข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินี โดยเน้นย้ำต้องไม่มีทัวร์เถื่อน และ การลักลอบประกอบธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวโดยเด็ดขาด
จากการปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้เข้าตรวจสอบธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว จนกระทั่งมาถึงบริเวณ "โรงแรมแห่งหนึ่ง ม.1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พบว่ามีการเปิดขายทัวร์ ทริปการท่องเที่ยว หรือตั๋วเดินทาง ทั้งรถรับ-ส่ง (แท็กซี่) และเรือโดยสาร (เฟอร์รี่) ภายในโรงแรม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย ขณะตรวจสอบพบหญิงไทย 2 คน นั่งให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัทให้ขายโปรแกรมทัวร์ให้กับบริษัทต่าง ๆ บนเกาะพะงัน เช่น ลมพระยา ทัวร์, โอไรออน ทัวร์, มิงกาลาบา ทัวร์ และ เอเชียบลู ทัวร์ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต” พร้อมยึดของกลางเป็นใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจับกุมแรงงานชาวเมียนมาอีก 1 คน ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาทั้ง 3 คน พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายและเตรียมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ในข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเกินสิทธิ
ขณะเดียวกัน กรมการท่องเที่ยว ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท นิบุรุ ซี จำกัด หลังตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวฯ
ทั้งนี้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล และ ผู้บังคับบัญชา ด้กำชับหัวหน้าสถานีตำรวจ ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว นำร่อง และ พื้นที่ไกล้เคียงเร่งให้กวาดล้างการกระทำผิดของกลุ่มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ให้ ดำเนินคดีเด็ดขาดไม่เว้นทุกกรณี พร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว (สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 และกลุ่มตรวจธุรกิจนำเที่ยวฯ) ร่วมกันกวาดล้างและปราบปรามการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินี โดยเน้นย้ำตามนโยบายให้ "ต้องไม่มีทัวร์เถื่อน" ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อรับการท่องเที่ยวก่อนไฮซีซั่น และเทศกาลปีใหม่