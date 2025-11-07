ไม่รอด! คุมเข้มทำแผน 3 ผู้ต้องหาแก๊งทวงหนี้โหด ยิงถล่มบ้านลูกหนี้

กระบี่ - ตำรวจสภ. อ่าวนาง กระบี่ คุม 3 ผู้ต้องหาแก๊งทวงหนี้โหด ใช้ปืนยิงถล่มบ้านลูกหนี้ยามวิกาล ก่อนหลบหนี 8 จุดในจังหวัดกระบี่ ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วันนี้ ( 7 พ.ย.68 ) ที่ สภ.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผบก.ภ.จว.กระบี่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผกก.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ และ พ.ต.ท.วิทยา ทองคง รอง ผกก.สืบสวน สภ.อ่าวนาง นำตัวผู้ต้องหาแก๊งทวงหนี้โหด จำนวน 3 ราย ที่ก่อเหตุยิงถล่มบ้านเรือนลูกหนี้ รวม 8 จุด ในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่
ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ประกอบด้วย 1. นายนพพร หรือแจ๊ก อายุ 34 ปี ชาวอำเภอสิเกา จ.ตรัง ทำหน้าที่คนขับรถ 2. นายวุฒิพงษ์ อายุ 38 ปี ชาวอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ เป็นมือยิง 3.น.ส.แพรนวล หรือแพร อายุ 23 ปี ชาวตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ทำหน้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ผู้จ้างวาน
การจับกุม ทางชุดสืบสวน ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม สภ.ทรายขาว และ สภ.อ่าวนาง ร่วมกันสืบทราบเบาะแสรถยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่ สภ.ทรายขาว และตามแกะรอยจนสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
พล.ต.ต.สุขเกษม เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยอ้างว่า “ยิงข่มขู่เพื่อให้เกิดความกลัว” ไม่ได้มีเจตนาฆ่า หนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวซึ่งรับหน้าที่บันทึกวิดีโอไว้ส่งให้ผู้จ้าง ส่วนอีกสองคนเป็นผู้ขับรถและมือยิง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ยิงถล่มเกิดขึ้นต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2568 รวมอย่างน้อย 8 จุด ในหลายพื้นที่ของ จ.กระบี่ ทั้ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ ลำทับ คลองท่อม ทรายขาว และเขาพนม โดยรูปแบบการก่อเหตุคล้ายกันคือ ใช้ ปืนลูกซอง ยิงใส่บ้านในยามวิกาล ก่อนหลบหนีอย่างรวดเร็
หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งในลักษณะเดียวกันตำรวจเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ่าวนาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานอยู่เบื้องหลัง คาดว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีกหลายราย