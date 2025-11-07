สว.ห่วงชายแดนใต้ แหล่งใหม่ "ค้าอาวุธสงคราม" ลอบส่ง M79-กระสุนล็อตใหญ่ผ่านขนส่งเอกชน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สายสื่อ กมธ.ทหารและความมั่นคง วุฒิสภา ห่วงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ค้าอาวุธสงคราม หลังพบ 1 เดือน 2 คดี ลอบส่ง M79-กระสุนล็อตใหญ่ผ่านขนส่งเอกชน จี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าคุมเข้ม
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาสายสื่อมวลชน โฆษกและเลขานุการกรรมาธิการทหารและความมั่นคง วุฒิสภา กล่าวว่า สถานการณ์ใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่มีเหตุไม่สงบและความรุนแรงมาถึง 21 ปี คือในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน บริษัทขนส่งเอกชนได้มีการสุ่มตรวจพบว่ามีการส่งอาวุธสงครามจาก จ.นราธิวาส ถึง 2 รายด้วยกัน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ศูนย์กระจายสินค้าของขนส่งเอกชน สาขา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตรวจพบลูกระเบิด M 79 จำนวน 30 กว่านัด ส่งจากจุดส่งสินค้า อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ปลายทางผู้รับที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จากการสอบสวนพบว่าผู้ส่งเป็นทหารพรานสังกัด ฉก.ทพ.46 จ.นราธิวาส
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. บริษัทขนส่งเอกชนที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตรวจพบกล่องพัสดุต้องสงสัยจำนวน 3 กล่อง เป็นกระสุนปืน อาวุธสงครามขนาด 5.56 จำนวน 1,014 นัด ผู้ส่งใช้ชื่อว่า "ซูเพียน" อยู่ที่ หมู่ 6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ชื่อผู้รับ "พัฒนพงษ์" อยู่ที่ หมู่ 1 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เหตุการณ์ทั้ง 2 ครั้ง ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลายเป็นแหล่งการค้าอาวุธสงครามไปแล้ว เนื่องจากในพื้นที่มีกองกำลังติดอาวุธปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบ เป็นจำนวน 60,000 - 70,000 กว่านาย
โดยเฉพาะกองกำลังท้องที่เป็นมาจากภาคประชาชนที่เป็น "อาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)" และ "อาสารักษาดินแดน" (อส.อ. และ อส.จ.) ของฝ่ายปกครอง ที่ทำหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) รวมทั้งคุ้มครองสถานที่ราชการของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นเพียงประชาชนที่สมัครเข้ามา รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้น ส่วนหนึ่งเป็นเด็กฝากจากผู้นำในพื้นที่ และยังมีการจ่ายเงินเพื่อการซื้อตำแหน่ง ตั้งแต่ 150,000 บาท ถึง 200,000 บาท ในการเป็นอาสารักษาดินแดน และ อส.ทพ. เนื่องจากเป็นงานที่มีเงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท และมีโอกาสก้าวหน้า สอบบรรจุรับราชการได้
แต่จุดอ่อนคือ ส่วนหนึ่งจิตวิญญาณ ไม่มีวินัยที่เคร่งครัด เพราะไม่ใช่ทหารประจำการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ จึงมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทำผิดกฎหมาย ที่ผ่านมามีการขโมยอาวุธปืนสงคราม อาวุธปืนราชการ ขายให้กับผู้ต้องการ ซึ่งคดีขโมยขายอาวุธสงครามเกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่มีการปิดข่าวและจัดการกันภายในเพื่อป้องกันการเสียชื่อหน่วยและไม่ต้องการให้สาวถึงผู้บังคับบัญชา
เชื่อว่าการค้าอาวุธสงคราม ทั้งกระสุนปืน และลูกระเบิด M 79 ไม่ใช่เพิ่งเกิดแค่ 2 ราย แต่มีมานานแล้ว เพียงแต่เพิ่งจับได้จากการสุ่มตรวจ แต่ที่ไม่มีการสุ่มตรวจและผ่านไปได้ มีอีกมากน้อยเพียงไหนยังไม่รู้ เพราะกระสุนปืนสงครามในสามจังหวัดภาคใต้หาง่าย อยู่กับกำลังพลทุกหมู่ทุกหมวด จึงมีโอกาสในการทุจริตนำออกไปขายให้แก่ผู้ต้องการ ซึ่งแหล่งข่าวแจ้งว่า ตลาดใหญ่อยู่ที่ชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือของประเทศไทย
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ต้องให้ความสำคัญ ทั้งการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงจากบุคคลที่มีชื่อจากต้นทาง ซึ่งเป็นอาสาสมัครทหารพราน เพื่อหาเครือข่ายของการค้าอาวุธสงคราม ว่าเป็นของกองทัพ หรือเป็นของหน่วยไหน เพราะต้องมีการทำเป็นขบวนการ
และต้องป้องกัน อย่าให้มีการค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญ ในการรับอาสาสมัครทหารพราน และอาสารักษาดินแดน ต้องมีการตรวจสอบประวัติ และอย่าให้มีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้