รวบคาสนามบินภูเก็ต หนุ่มอิสราเอลพกกระสุนปืนใส่กระเป๋าเตรียมขึ้นเครื่อง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่ห้องเอ๊กเรย์กระเป๋าผู้โดยสาร สนามบินภูเก็ต ตรวจพบเครื่องกระสุนปืนภายในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลขนาด 5.56 มม. 29 นัด บรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
วันนี้ (6 พ.ย. 68) เวลาประมาณ 15.45 น. พ.ต.ต.วิษณุ ชาลก สว.สอบสวน สภ.สาคู ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ห้องเอ๊กเรย์กระเป๋าผู้โดยสาร อาคารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ว่า ตรวจพบเครื่องกระสุนปืนภายในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้งจึงได้รายงาน พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู ทราบพร้อมเดินทางไปที่เกิดเหตุพบ นายอับราฮัม อวิชัย อาบูฮาซิรา (MR.AVRAHAM AVICHAI ABUHASIRA) อายุ 26 ปี นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ตรวจสอบว่าเป็นเครื่องกระสุนปืน ตรวจพบเครื่องกระสุนปืนภายในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วยขนาด 5.56 มม.จำนวน 29 นัด บรรจุอยู่ในแมกกาซีน 1 อัน อยู่ใน เป๋าเดินทางสีดำ จึงได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหา “มีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป