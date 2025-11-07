ม.อ. เจ้าภาพประชุมวิชาการสรีรวิทยา ครั้งที่ 52 “Gateway to Wellness” เปิดประตูองค์ความรู้สุขภาวะ ยกระดับวิทยาศาสตร์สุขภาพไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเวทีประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 ภายใต้แนวคิด “Gateway to Wellness: Physiological Perspectives” รวมผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 160 คน ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ตั้งแต่หน้าที่ของร่างกายในระดับอวัยวะลงลึกถึงโมเลกุล ไปจนถึงงานวิจัยประยุกต์ที่ต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพและนวัตกรรมอาหารอนาคต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
โดยปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับบทเจ้าภาพ พาการประชุมใหญ่กลับสู่ภาคใต้อีกครั้ง หลังเว้นวรรคจากภูมิภาคมา 24 ปีเต็ม สะท้อนความพร้อมของเมืองวิชาการและศักยภาพเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 164 คน ประกอบด้วยวิทยากร 8 ท่าน นำเสนอแบบบรรยาย 9 เรื่อง โปสเตอร์ 14 เรื่อง และประกาศเกียรติคุณนักสรีรวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเครือข่ายวิจัยและมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส วาระที่ยืนยันบทบาทของสมาคมในฐานะ “ศูนย์กลางความรู้” ของแวดวงสรีรวิทยาไทยมากว่า 50 ปี เพื่อให้สาธารณชนเห็นภาพ “สรีรวิทยา” ในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวทีนี้เน้นอธิบาย การทำงานของร่างกาย ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ และเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจโรค การวินิจฉัย และการรักษา ตลอดจนแรงบันดาลใจเชิงนโยบายสาธารณสุข งานวิจัยที่นำเสนอครอบคลุมตั้งแต่กระดูกพรุน กลไกลำไส้ สมอง การนอนหลับ เวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ สู่วิทยาศาสตร์อาหารอย่าง “เนื้อเพาะเลี้ยง (cell-based meat)” ในมิติคงความยั่งยืนของห่วงโซ่อาหาร
ไฮไลท์เนื้อหา5–6 พ.ย. ได้แก่ ปาฐกถาว่าด้วยโรคกระดูกพรุนและการค้นพบยากลุ่มใหม่ บทเรียนประสบการณ์ใช้ศาสตร์สรีรวิทยาดูแลสุขภาวะตนเอง กลไกลำไส้ในสุข–โรค สเต็มเซลล์ผิวหนังกับการชะลอวัย เวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของเนื้อเพาะเลี้ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร มีเวทีนักวิจัยรุ่นใหม่ นำเสนอผลงาน มอบรางวัล ปิดท้ายด้วยช่วง Research Networking 7 พ.ย. เพื่อจับคู่ความร่วมมือใหม่ ๆ
รศ. ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน ประธานจัดงาน กล่าวว่า เราอยากเปิด ‘ประตู’ ให้คนทั่วไปเห็นบทบาทสรีรวิทยาแบบกว้างจากห้องเรียนสู่ห้องทดลอง จากโมเลกุลสู่คลินิกและเชื่อมกลับมาที่สุขภาวะของประชาชน สะท้อนทิศทางเวทีที่ inclusive ทางองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่าย มากกว่าการประชุมเชิงวิชาการเฉพาะทาง
ติดตามข่าวสารของการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://pst2025.sci.psu.ac.th/