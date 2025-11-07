“บวรศักดิ์” ลงพื้นที่สงขลา หารือการพัฒนา “สวนประวัติศาสตร์ฯ - อควาเรียมหอยสังข์”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามหารือการพัฒนาสวนประวัติศาสตร์ฯ และรับฟังการแก้ไขปัญหาอควาเรียมหอยสังข์ เพื่อหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
วันนี้ (7 พ.ย.) ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด รวมถึงมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 7–8 พฤศจิกายน 2568 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในช่วงเช้า รองนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 140 ไร่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของชาวสงขลา พร้อมรับฟังแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ที่ใช้งบประมาณดูแลกว่า 400,000 บาทต่อเดือน โดยได้หารือแนวทางในการพัฒนาให้สวนประวัติศาสตร์ฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกิจกรรมเยาวชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่มากขึ้น
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา “อควาเรียมหอยสังข์” ซึ่งปิดร้างมานานกว่า 19 ปี โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลที่มีคุณภาพ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญเชื่อมต่อระหว่างเมืองสงขลากับอำเภอหาดใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในอนาคต
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการของภาครัฐในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรและพื้นที่อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและจังหวัดสงขลาในระยะยาว