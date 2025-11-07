ยิ้มหวาน! เจ้าของร้านข้าวมันไก่เบตงดีใจยอดขายเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์จากโครงการคนละครึ่งพลัส

ยะลา – เจ้าของร้านข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ดีใจที่โครงการคนละครึ่งพลัสกลับมา เผยช่วยกระตุ้นยอดขายให้ทางร้านได้เพิ่มขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ช่วยประชาชนรากหญ้าลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ ถนนสุขยางค์ อ.เบตง จ.ยะลา ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมากทุกวัน โดยเฉพาะหลังมีโครงการคนละครึ่งพลัส
นางพรเทพ เพิ่มหรรษา เจ้าของร้าน บอกว่า ตนได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพราะคิดว่าสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้ทางร้านได้ ตนเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในฐานะประชาชนทั่วไปมาก่อน และมองว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง และสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้และทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เพราะโครงการนี้เข้าถึงประชาชนระดับรากหญ้าได้จริงและส่งผลดีอย่างมาก ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ตนอยากให้โครงการนี้มีต่อไป เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เกือบทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ
นอกจากนี้ นางพรเทพ บอกอีกว่า แม้จะมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ยังสับสนกับขั้นตอนการสแกนจ่าย แต่ทางร้านก็พร้อมอำนวยความสะดวกอธิบายรายละเอียดในการจ่ายเงิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิได้อย่างราบรื่น รวมถึงยืนยันว่า จะไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหารและสินค้าต่างๆที่ร้านจำหน่าย