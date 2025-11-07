บุกตรวจวิลล่าหรูชาวฝรั่งเศส บนเกาะพะงัน พบเช่าที่ดินคนไทย 30 ปี สร้างวิลล่ากว่า 60 หลัง มีทั้งเปิดให้บริการแล้วและกำลังก่อสร้าง

สุราษฎร์ธานี – ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีผนึกกำลังหน่วยเกี่ยวข้อง นำหมายศาลเข้าตรวจค้นวิลล่าหรูของชาวฝั่งเศส บนเกาะพะงัน ที่เช่าที่ดินจากคนไทย 30 ปี สร้างวิลล่า เปิดบริการแล้ว 36 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 29 หลัง ไปตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
วันนี้ ( 7 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ 6 พ.ย.ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 มอบหมายและสั่งการ นำโดย พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี นายไพสิฐ ทองฉิม ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะพะงัน
ได้ร่วมประชุมชี้แจงบูรณาการกำลัง จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ชุดสืบสวนสอบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน , ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตร.ท่องเที่ยว และฝ่ายปกครอง อ.เกาะพะงัน เพื่อเข้าทำการตรวจค้นและตรวจสอบเป้าหมายการกระทำผิดของคนต่างด้าว ที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายและเข้าข่ายเป็นนอมินี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 7837/2568 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภ.เกาะพะงัน
ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 47/2568 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2568 เข้าตรวจค้นสำนักงานประกอบธุรกิจแห่งหนึ่ง หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จากการจรวจสอบพบมีกรรมการจำนวน 2 คน คือ นายแอนโธนี่ และนายคาลิล ทั้ง 2 คนเป็นคนสัญชาติฝรั่งเศส และเข้าตรวจสอบโครงการ Boho Villas ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน และเข้าตรวจสอบโครงการ Boho Village ม.6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน พร้อมทำการตรวจยึดเอกสารมาตรวจสอบ และ เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสอบสวน
ในเบื้องต้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีวิลล่า 3 แปลง แปลงที่ 1 จำนวน 18 หลัง แปลง 2 จำนวน 18 หลัง และแปลงที่ 3 มี 29 หลัง โดยแปลง ที่ 1,2 สร้างเสร็จแล้ว จำนวน 36 หลัง เปิดให้บริการแล้ว ส่วนแปลงที่ 3 อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้าง มีชาวฝรั่งเศส 2 ราย เช่าส่วนตัวจากคนไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาเช่า 30 ปี แล้วนำที่ดินมาแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ แล้วสร้างวิลล่าขายสิทธิการเช่าช่วงเป็นหลัง โดยมีชาวฝรั่งเศส 2 คนนี้ ได้เปิดบริษัทนี้ขึ้นบริหารจัดการ คิดค่าดำเนินการร้อยละ 20 ส่วนวิลล่าที่สร้างเสร็จแล้วให้บริการคิดค่าบริการคืนละ 5,000 บาท
ทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานีได้เชิญผู้เกี่ยวข้องสอบปากคำ เพื่อสรุปรายละเอียด ตรวจสอบทั้งหมดว่ามีการจดทะเบียนที่ถูกต้องหรือไม่และมีผู้ถือหุ้นถูกต้องหรือไม่