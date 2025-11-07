ทัพเรือภาค 3 ส่งเรือ ต.272 ช่วยเหลือ 4 นทท.ต่างชาติ เรือสปีดโบตเกยโขดหิน ที่เกาะไม้ท่อน ฝั่งปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ทัพเรือภาค 3 ส่งเรือ ต.272 ช่วยเหลือ 4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เรือสปีดโบตเกยโขดหิน ที่บริเวณเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เข้าฝั่งปลอดภัย
วันนี้ ( 7 พ.ย.68 ) มีรายงานว่า พล.ร.ท.วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 สั่งการให้ เรือ ต.272 ออกเรือเร่งด่วนไปช่วยเหลือ 4 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรือสปีทโบตเกยโขดหิน บริเวณเกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยชาวต่างชาติทั้ง 4 รายได้ขึ้นเกาะไม้ท่อน เพื่อรอการช่วยเหลือ
หลังจากได้รับคำสั่ง เรือ ต.272 ได้ออกเรือปฏิบัติการเมื่อเวลา 19.50 น.วันที่ 6 พ.ย.68 เพื่อตรวจสอบและวางแผนการช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีเนื่องจากสภาพคลื่นลมแรง จึงได้ปรับแผนเพื่อรับกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะภูเก็ต พร้อมเรือยางท้องอ่อนและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ภายหลังจากเรือ ต. 272 สนธิกำลังกับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะภูเก็ตเรียบร้อยแล้วได้รุดไปยังจุดเกิดเหตุในเวลา 22.50 น.วันที่ 6 พ.ย.68 และทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ สามารถช่วยนักท่องเที่ยวทั้ง 4 รายขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัย
โดยภารกิจครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ที่ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในทะเลที่มีสภาวะคลื่นลมแรงและมีความมืดเป็นอุปสรรค แต่สามารถปฎิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการฝึกร่วมกันมาของทั้ง 2 หน่วยมาเป็นอย่างดี โดยเหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล ต้องการความช่วยเหลือ โทร 1696 ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 และ โทร 1465 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ตลอด 24 ชั่วโมง