สส.กาญจน์ยันยังอยู่ ปชป.พร้อมลงสมัครรักษาเก้าอี้ตรัง เขต 4 แม้ต้องชนบ้านใหญ่

ตรัง - “กาญจน์ ตั้งปอง” ยันยังอยู่กับประชาธิปัตย์ พร้อมลงสมัคร สส.ตรัง เขต 4 อีกครั้ง เพราะลงพื้นที่มาตลอด แม้มีคนอื่นสนใจลงในนามพรรค แต่ก็เป็นสิทธิ์ของ สส.เดิมก่อน ส่วนบ้านใหญ่ “ตระกูลโล่สถาพรพิพิธ” ก็ยังนับถือเหมือนเดิม แม้เที่ยวหน้าจะต้องลงแข่งกัน
วันนี้ (6 พ.ย.) นายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สำหรับเลือกตั้งในครั้งหน้า ตนเองยังคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิม และยังได้เอกสิทธิ์ในการลงสมัครเขต 4 ต่อ ในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.สมัยล่าสุด ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค รับทราบแล้ว ถึงแม้จะมีผู้ใดสนใจจะเสนอชื่อขอลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ด้วย แต่ก็คงไม่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกติกาของพรรค ยกเว้นว่าตนจะทำหนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์ หรือย้ายพรรคเท่านั้น
ส่วนกรณีที่มีกระแสว่า นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ซึ่งล่าสุดทราบข่าวว่า ได้ย้ายไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ อาจสนใจเสนอชื่อขอลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง ก็คงเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะทุกอย่างเป็นเอกสิทธิ์ของตนเพียงผู้เดียว หากต้องการจะลงสมัครในเขต 4 ต่อ โดยที่คณะกรรมการบริหารพรรคส่วนกลาง หรือในจังหวัดตรัง ไม่สามารถมาบังคับได้
นายกาญจน์ กล่าวอีกว่า แม้ที่ผ่านมาก่อนนี้ตนเองจะอยู่ในทีมเดียวกับบ้านใหญ่เมืองตรัง คือ “โกหนอ” นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ซึ่งล่าสุดได้ยกทีมย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย และไม่ปรากฏชื่อของตนในนามว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 นั้น ถือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะตัดสินใจ แต่ส่วนตัวถือว่า นายสมชาย เป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง และช่วยสนับสนุนแจ้งเกิดทางการเมือง ฉะนั้นถึงแม้ตอนนี้จะต้องมาอยู่กันคนละพรรค ก็คงไม่มีการหาเสียงด้วยการโจมตีใส่กัน แต่ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า จากการทำงานการเมืองในสมัยแรกที่ผ่านมา ตนเองได้พยายามมุ่งมั่นเต็มที่ ทั้งงานในสภา และงานพื้นที่ โดยได้ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนตลอดทุกสัปดาห์ ยกเว้นแค่บางช่วงที่คุณพ่อป่วย หรือลูกไม่สบายเท่านั้น จึงมีทั้งฐานเสียง และมีความเข้าใจในปัญหาความต้องการต่างๆ มากพอสมควร พร้อมมั่นใจว่าจะมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.เขตนี้อีกครั้ง ถึงแม้ว่าเที่ยวนี้จะต้องลงแข่งกับผู้สมัครคนใหม่ ที่ นายสมชาย ให้การสนับสนุนก็ตาม เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่จะตัดสิน