มีให้จับทุกวัน ตม.สุราษฎร์ ระดมกวาดล้างต่างด้าวทำผิดกฎหมายล่าสุดรวบต่างชาติอีก 3 ราย

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมปกครองเกาะพะงัน ระดมกวาดล้างต่างด้าวทำผิดกฎหมาย รวบหนุ่มรัสเซีย ท้าทายระบบซิ่งบิ๊กไบค์ หนังสือเดินทางหมดอายุ หนุ่มยูเครน หนังสือเดินทางหมดอายุ คู่รักชาวอิสราเอลพรอดรักบนน้ำตกวังไทร
วันนี้ ( 6 พ.ฤศจิกายน 2568) ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ และจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจัดตั้งนอมินี ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่หลบหนี เข้ามาแฝงตัว หรือก่อเหตุในลักษณะกลุ่มแก๊งโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
ล่าสุด ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี (พะงัน) บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ประกอบด้วย สภ.เกาะพะงัน, ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน และตำรวจท่องเที่ยว ออกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันปราบปราบอาชญากรรมในห้วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2568
ซึ่งจากการระดมกำลังกวาดล้าง เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ มีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ น่าหวาดเสียว ท่อดัง ใช้ความเร็วสูง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบุคคลดังกล่าว พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่า หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบ รถจักรยานยนต์ตามที่ได้รับแจ้ง และ บุคคลดังกล่าวทราบ ชื่อ MR.PAVEL อายุ 40 ปี สัญชาติ รัสเซีย แสดงตัวเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าว และอยู่เกินกำหนดวีซ่า จึงได้ร่วมกันจับกุมตัว MR.PAVEL แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ามีบุคคลต่างด้าว สัญชาติ ยูเครน ชื่อ MR.YEGOR อยู่เกินกำหนดวีซ่า มีพฤติกรรมออกมาซื้ออาหารกินเฉพาะเวลากลางคืน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบ MR.YEGOR ปรากฏตัวอยู่ในตลาดพันทิพย์ พลาซ่า ท้องศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ และร่วมกันจับกุมตัว MR.YEGOR อายุ 34 ปี สัญชาติ ยูเครน ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ดำเนินคดีตามกฎหมาย
และ รายที่ 3 เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ร่วมกันกระทำอนาจารโดยการมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ที่บริเวณน้ำตกวังไทร หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดดังกล่าว จนกระทั่งทราบว่า ผู้ก่อเหตุ เป็นชาย อายุ 39 ปี สัญชาติ อิสราเอล และ หญิง อายุ 39 ปี สัญชาติ อิสราเอล พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่า หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี แจ้งข้อหา “ร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น” ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้มีนโยบายให้กำชับชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น ยอมรับการอยู่ในสังคมร่วมกับคนไทย และให้กวดขันจับกุมชาวต่างชาติ ที่กระทำความผิดทั้งในประเทศและผู้ที่หลบหนีการกระทำความผิดมากบดานในพื้นที่ หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดของคนต่างชาติในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1178 หรือ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ที่เวปไซด์