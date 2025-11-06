“ปรินดา” รองนายก อบจ.สงขลา ลงแรงร่วมงาน “ดำนา โยนกล้า หว่านข้าว ปีที่ 4” บ้านป่าชิง

นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมโยนกล้าข้าวลูกปลาลงแปลงนา ในกิจกรรมโครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนบ้านป่าชิง ปีที่ 4 ณ ทุ่งนาบ้านป่าชิง หมู่ที่ 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อผลิตข้าวที่ปลอดภัยและไว้บริโภคเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยว ปลูกฝังคุณค่าของการทำงานอย่างอดทน การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า และการแบ่งปันที่แท้จริง โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำผู้เข้าร่วมทั้งส่วนราชการ ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าชิง ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง