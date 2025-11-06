รวบแล้ว! หนุ่มรัสเซียเอเยนต์เครือข่ายยาเสพติดออนไลน์ข้ามชาติ หนีจากภูเก็ตมาจนมุมที่เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - ตม.สุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสวนภาค 8 และ ปส.รวบ หนุ่มรัสเซียเอเย่นเครือข่ายยาเสพติดออนไลน์ข้ามชาติ หนีหมายจับศาลภูเก็ตมากบดานที่เกาะสมุย จนมุมถูกรวบแล้ว พบหลักฐานสติกเกอร์พร้อมคิวอาร์โค๊ตที่ติดตามเสาไฟฟ้าหลักฐานสำคัญ และเงินคริปโต
เมื่อเวลา 02.30 น.วันนี้ ( 6 พ.ย.68) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระ ทองระยับ ผบก.ปส.4 พ.ต.อ.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.สรวิช เสมอใจ ผกก.2 บก.ปส.4 พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมออกติดตามจับกุมบุคคลต่างชาติผู้ต้องหารายสำคัญ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เกาะสมุย ขณะหลบหลบหนีหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ในความผิดฐานเป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังสืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวหนีมากบดานที่เกาะสมุย จึงได้รวบรวมหลักฐาน เข้าจับกุมนายเซเมียน กัสพายาน หรือ Mr.Semen Kasparian อายุ 27 ปี สัญชาติรัสเซีย ที่หลบหนีมากบดานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง บริเวณตลาดแหลมดิน หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อนายเซเมียน กัสพายาน ซึ่งกำลังนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องพัก มีอาการระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีออกทางหลังโรงแรมที่พัก เจ้าหน้าที่ได้วิ่งไล่ตามจน นายเซเมียน กัสพายาน จนมุมเจ้าหน้าที่ และได้เข้าควบคุมตัวแสดงหมายจับให้ทราบ และ นำตัวไปค้นห้องพักพบพยานหลักฐานที่เป็นสติกเกอร์ที่ใช้โฆษณาให้นักท่องที่ยวเข้าถึงการซื้อขายยาเสพติดผ่านเวปไซด์ https://thaihub.top/phuket.html จำนวนมากอยู่ในลิ้นชักในห้องพักของโรงแรมที่นายเซเมียน กัสพายาน เข้าพัก และยังพบภาพถ่ายในโทรศัพท์ของนายเซเมียน กัสพายาน ถ่ายการติดภาพสติกเกอร์ไว้เพื่อรายงานผู้ว่าจ้างจำนวนมาก จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากการสอบปากคำ นายเซเมียน กัสพายาน ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่า ตนเพิ่งเดินทางมาถึงเกาะสมุย เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ตนได้ติดต่อกับชายชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นแอดมินของเวปไซด์ และ ปกปิดตัวตนผ่านกลุ่มแชทในตลาดมืด ของแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มคนรัสเซีย ให้นำสติกเกอร์ไปทำการติดโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ หรือตามเสาไฟฟ้า โดยทางแอดมินของกลุ่มแชทได้ส่งสติกเกอร์มาให้ตนผ่านตัวแทนขนส่งแฟลช เมื่อนายเซเมียน กัสพายาน รับสติกเกอร์แล้วจะนำไปติดตามที่ต่างๆ โดยได้รับค่าตอบแทนสติกเกอร์ 1 ใบ ต่อ 1 ดอลล่าร์ (USDT) โดยจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านกระเป๋าเงินคลิปโตของนายเซเมียน กัสพายาน ทำมาแล้ว 3 วัน ได้เงินมาจำนวน 300 ดอลล่าร์ (USDT)
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เชื่อว่า นายเซเมียน กัสพายาน ผู้ต้องหารายนี้ น่าจะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดออนไลน์ข้ามชาติและเงินคริปโต ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี ซึ่งสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเอง ได้ แจ้งข้อกล่าวหา “ เป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมควบคุมตัวส่งร้อยเวร สภ.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต เจ้าของคดี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องมาจากสื่อสังคมออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก ใน จังหวัดภูเก็ต ได้ลงโพสต์กรณีมีชายชาวต่างชาติเดินติดแผ่นโฆษณาขายยาเสพติดทางออนไลน์ตามเสาไฟฟ้า และ สถานที่สาธารณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยระบุชื่อในแผ่นโฆษณาว่า “THAIHUB” พร้อมทำคิวอาร์โค้ตไว้ให้ลูกค้าที่สนใจเข้าทำการสแกน เมื่อทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ทำการสแกนคิวอาร์โค๊ตที่ปรากฎในแผ่นสติกเกอร์ที่ชายดังกล่าวได้นำไปติดไว้ พบเป็นลิงค์เวปไซด์ https://thaihub.top/phuket.html เมื่อเข้าไปในเวปไซด์พบเป็นภาพหญิงสาวยืนถือถุงบรรจุผงสีขาวลักษณะคล้ายยาเสพติดประเภทโคเคน และปรากฎลิ้งค์เสนอขายยาเสพติดประเภทต่าง ๆ อยู่ในทางเวปไซด์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามภาพที่ปรากฎในเฟสบุ๊คพบว่าชายดังกล่าว