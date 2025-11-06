กองทัพภาคที่ 4 มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ขับเคลื่อนโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้ 6 จังหวัดใต้”

พล.อ.ไพศาล หนูสังข์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เดินทางเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้ 6 จังหวัดภาคใต้” ซึ่งจัดโดย ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต./ทภ.4) ร่วมกับ ชมรม พสบ.จังหวัดสตูล ณ บ้านเลขที่ 411 หมู่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โดยบ้านที่ส่งมอบในครั้งนี้คือบ้านของ นางอุทัย เช่งซ้าย อายุ 50 ปี ผู้ยากไร้ในพื้นที่ควนกาหลง ซึ่งก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ในเพิงไม้ชำรุดไม่มั่นคง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกสาววัยมัธยมและลูกชายระดับมหาวิทยาลัย ส่วนสามีต้องเดินทางไปรับจ้างต่างจังหวัด
โครงการดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้าน “ความมั่นคงควบคู่การพัฒนา” ของกองทัพภาคที่ 4 ที่มุ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง และสตูล โดยเน้นแนวทาง “ประชาชนมีส่วนร่วม” ทั้งในการคัดเลือก การบริจาค และการร่วมแรงสร้าง เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ยากไร้อย่างแท้จริง