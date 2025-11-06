ยะลา – เทศบาลนครยะลาจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 ณ บริเวณริมสันเขื่อนแม่น้ำปัตตานี ตลาดเมืองใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา พร้อมร่วมแสดงอาลัยแก่สมเด็จพระพันปีหลวง
วานนี้ (5 พ.ย.) นายอำนาจ ชูทอง รองู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาจัดขึ้น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา , วัฒนธรรมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิด
โดยก่อนเปิดพิธี ประธานในพิธีได้กล่าวเชิญผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อเป็นการถวายอาลัยต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นจึงเป็นการเปิดพิธี โดยได้กล่าวถึงประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวไทย และร่วมกันลอยกระทงลงสู่แม่น้ำปัตตานี เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาในประเพณีลอยกระทง
ส่วนที่บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงให้กับพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม โดยตกแต่งสถานที่ด้วยความสวยงาม และงดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ โดยบรรยากาศทั่วไปมีประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเดินทางมาร่วมลอยกระทง โดยส่วนใหญ่จะมาเลือกซื้อกระทงที่ประกอบจากวัสดุธรรมชาติ