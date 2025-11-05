ปชช.ร่วมสืบสาน “ลอยกระทงย้อนยุค” ณ ตลาดน้ำคลองแห

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ประชาชนร่วมสืบสาน “ลอยกระทงย้อนยุค” ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและงดงาม
วันนี้ (5 พ.ย.) เทศบาลเมืองคลองแหจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2568 ภายใต้ธีม “แสงประทีปแห่งอาลัย ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระพันปีหลวง” ที่ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งปีนี้มีการจัดงานอย่างเรียบง่าย โดยประชาชนต่างพร้อมใจแต่งกายชุดย้อนยุคและชุดสุภาพเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
โดยมี นายสมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ศรีมณี นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห กล่าวรายงาน พร้อมนำ ผู้ร่วมงานกล่าวถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้
ภายในงานยังจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ลงนามถวายความอาลัย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การฉายสารคดีเทิดพระเกียรติ การแสดงโขนและศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการ ชม–ชิมฟรี ขนมพื้นบ้านและงานหัตถกรรมจากชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนลอยกระทงที่อบอวลด้วยความอาลัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างแท้จริง