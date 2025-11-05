ชาวหาดใหญ่แห่ร่วมลอยกระทง “สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ประชาชนชาวหาดใหญ่ร่วมใจลอยกระทงคึกคักในงาน “มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ลอยกระทงหรรษา ณ หาดใหญ่ สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ด้าน อบจ.สงขลา ปรับรูปแบบงานน้อมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง จัดโชว์ม่านน้ำและการแสดงโขน “สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในใจนิรันดร์”
วันนี้ (5 พ.ย.) บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง “มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ลอยกระทงหรรษา ณ หาดใหญ่ สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” จัดขึ้นที่บริเวณถนนสาครมงคล ชุมชนบางหัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เต็มไปด้วยความคึกคักของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาลอย เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และอธิษฐานขอพรให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีงาม
สำหรับปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ปรับรูปแบบการจัดงาน “มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ลอยกระทงหรรษา ณ หาดใหญ่” ให้มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยเน้นกิจกรรมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง ภายในงานจัดให้มีจุดลงนามถวายความอาลัย นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สื่อถึงความรัก ความศรัทธา และความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทย
พิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและสมเกียรติ โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี โดยก่อนเริ่มกิจกรรมบนเวที ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขณะที่ไฮไลต์ของงานในค่ำคืนนี้ คือ การแสดงม่านน้ำ “สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในใจนิรันดร์” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพ แสง สี เสียง อันงดงามและทรงพลังสะกดทุกสายตาผู้ชมให้ซาบซึ้งและตื้นตันใจ นับเป็นการแสดงที่งดงามที่สุดในค่ำคืนนี้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโขนสงขลานครินทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ ชุดไทยพระราชนิยม และนิทรรศการ “แสงแห่งพระเมตตา...พระมารดาของแผ่นดิน” ที่สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ทุกกิจกรรมสะท้อนถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และศรัทธาในพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้