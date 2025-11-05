อบจ.สงขลา จัดพิธีถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (5 พ.ย. 68) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ , นางสาวปรินดา ปาลาเร่ , นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพรชัย พานิชกรณ์ , นายวรพงศ์ ปราบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ภายในพิธี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ รองปลัดฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอถวายอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ ในการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตลอดระยะเวลาที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตา อันส่องสว่างแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมาย
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จะขอประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไป“
ภายหลังการกล่าวถวายความอาลัย ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที และลงนามถวายความอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยดวงใจเปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาธรรมอย่างหาที่สุดมิได้