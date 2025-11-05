ทูต-กงสุลอิสราเอล พบ นอภ.เกาะพะงัน หนุนจัดการเต็มที่นักท่องเที่ยวชาวยิวพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สุราษฎร์ธานี - อัครราชทูต,กงสุลอิสราเอล ประชุมร่วมกับนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล พร้อมให้ไทยดำเนินการตามกฎหมายไทยอย่างเต็มที่
วันนี้ ( 5 พ.ย.68 ) นายเอลี่ เอลิยาฮู สเมห์ อัครราชทูต,กงสุลอิสราเอล ประจำประเทศไทย และคณะ ที่เดินทางมาเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ที่อำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.หญิงสงวนทรัพย์ ลาภสนอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท. 5 กก. 2 บก.ทท 3 พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญและต้อนรับ นายเอลี่ เอลิยาฮู สเมห์ อัครราชทูต อิสราเอล และ เจ้าหน้าที่กงสุลอิสราเอล ได้หารือถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ และปรึกษาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวอิสราเอล ที่เดินทามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
โดย นายเอลี่ เอลิยาฮู สเมห์ กล่าวว่า พร้อมรับฟังปัญหา และ พร้อมที่จะไปสื่อสารกับพี่น้องชาวอิสราเอล ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาวีซ่าที่เข้ามาให้ตรงกับอาชีพที่จะทำ ขณะเดียวกันหากนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขอให้ทางรัฐบาลไทยบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลไทยได้เต็มที่ เช่นกันในแต่ละปีประชากรพลเมืองชาวไทย ที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล ทางรัฐบาลอิสราเอลได้ดูแลเป็นอย่างดี แล้วก็ใช้กฎหมายของประเทศอิสราเอลเช่นเดียวกัน
ด้าน นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน กล่าวว่า เกาะพะงันยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศ และพร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และหากนักท่องเที่ยวทำผิดกฎหมายประเทศไทย ก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกัน ไม่ว่านักท่องเที่ยวประเทศไหน และไม่ได้เลือกปฏิบัติ หรือมุ่งเป้ากับชาวอิสราเอล หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง อำเภอเกาะพะงัน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาได้กำชับเจ้าหน้าที่ ให้บังคับใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวังและเท่าเทียม