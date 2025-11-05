โลมาลายแถบเกยตื้นตายชายหาดบางสัก คาดป่วย

พังงา – โลมาลายแถบถูกคลื่นซัดเกยตื้นตายชายหาดบางสัก ตะกั่วป่า จ.พังงา พบมีบาดแผลถลอกที่บริเวณครีบและหาง เจ้าหน้าที่คาดน่าจะเกิดจากอาการป่วย พร้อมส่งศูนย์วิจัยผ่าพิสูจน์
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.68 นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ได้รับแจ้งจากนายจงรักษ์ โฮ่สกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง ว่า ที่บริเวณชายหาดบาสัก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชาวบ้านพบโลมาลายแถบ ขึ้นมาเกยตื้นเสียชีวิตบริเวณชายหาด โดยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าตัวโลมามีความยาวประมาณ 2 เมตรกว่า มีบาดแผลถลอกบริเวณครีบและหาง จากน้ำทะเลพัดกระแทกโขดหินและทรายริมชายหาด
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ได้เข้าเก็บซากโลมาขึ้นจากชายหาดเพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต ตรวจหาสาเหตุการตายอย่างละเอียด คาดว่าอาจเกิดจากอาการป่วยอ่อนแรงจนถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง
โดยโลมาลายแถบ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 ในประเทศไทยพบในฝั่งทะเลอันดามัน โตเต็มที่ยาวถึง 2.50 เมตร อายุยืนได้เกือบ 60 ปี ถือเป็นสัตว์ที่หายากอีกชนิดหนึ่ง